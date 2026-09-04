De ser taxista y checador en el Estado de México, a luchar en la Arena Ciudad de México ante el campeón, ‘El jefe tribal’, Roman Reigns

Penta Zero Miedo, luchador mexicano de WWE ha tenido una historia de vida singular, en la que por propia voz y testimonios se le recuerda entre otras cosas, siendo taxista y checador en la Ciudad de México y Estado de México; en la lucha por alcanzar sus objetivos, Penta ha logrado forjar una historia en el pancracio que ahora lo colocará en WWE RAW, en la Ciudad de México para enfrentar a Roman Reigns el 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México .

La historia de Penta es digna de ser contada y recapitulada, pues tuvo su infancia en Ecatepec, Estado de México junto a su hermano menor Fénix. Como muchos otros niños mexicanos creció en aquellos años saliendo a las calles, conociendo vecinos y aprendiendo de la vida. Si bien su infancia no esta contada con carencias, tampoco había los máximos lujos, pero sí mucho trabajo, en el que inclusive ayudaba a su padre con un puesto de tacos de carnitas.

De ahí se inspiró para que quizás más de 20 años después pusiera su restaurante de carnitas, costillas y más en la zona de Teotihuacán, Estado de México.

Penta Zero Miedo y los oficios que persiguió para poder luchar y llegar a WWE

Existen muchos capítulos de la historia de Pentagón Jr. sin embargo se recordará sus épocas de adolescencia y juventud cuando para ganarse la vida, trabajó especialmente en el Estado de México entre las zonas de Cocalco, Ecatepec, San Cristobal y otras zonas como checador y taxista. Seguramente a diario atendio a decenas de mexiquenses, pero su destino iba a estar en otro sitio.

Penta también fue ayudante en la Central de Abastos, llegó a poner su puesto de frutas en tanto el sueño de ser luchador no se iba de su mente, por lo que compaginaba los entrenamientos con sus oficios y manteniendo a su familia.

Penta, previamente conocido como Zairus, entendía muy bien el tema del comercio, y así lo compartió en una entrevista, recordando que como pudo, en una ocasión en la que iba a luchar, se mandó a confeccionar unas cuántas playeras y antes de arrancar el evento vendió todas sus playeras, logrando el cometido. Ahora Penta vende cientos de playeras a través del sitio de WWE y quizás miles más que se siguen vendiendo a las afueras de las arenas en México.

Penta recuerda que luego de una lucha de televisión de AAA y entrada la madrugada, lograron a él y a su hermano darles minutos para hacerles una prueba para ver si eran recibidos en la AAA.

"Ya era de madrugada, ya nos íbamos del Juan de la Barrera y nos gritaron que no nos fuéramos, que sí me harían la prueba", ha relatado Penta y que en esa ocasión especialmente Konnan y Dorian Roldán los observaron y les dieron una nueva cita para hablar con ellos y unirlos a las filas.

De Dark Dragon a Penta Zero Miedo

En AAA, el luchador pasó de ser Dark Dragon a ser Pentagon Jr y con ese personaje despegó, cuando además había opiniones encontradas pues se decía que el personaje estaba embrujado.

Penta en AAA brilló y luego dejó esas filas para entrar al terreno independiente con lo que logró llegar a muchos otros países y ser popular en Estados Unidos. También se presentó en el CMLL y luego regresó a AAA como una figura con más trayectoria y recursos.

En ese periodo y en un pasado cercano logró ganarle la máscara a Villano IV en Triplemanía lo que lo encumbró aún más, hasta que a principios del 2025 fue anunciado como fichaje estelar de WWE; posteriormente WWE compró a la AAA.

Penta y el sueño de ser campeón del mundo en WWE

Yo sé y se los juro con la preparación física y mentalmente. No sé cuando si falta poquito tiempo o mucho tiempo o un año, de que seré campeón mundial de la WWE eso te lo juro, está en mis metas, clavado en mi mente. No hay día en la mañana que no me diga, seré campeón de WWE, cuándo no sé, contra quién, no sé, no sé a quién tenga que ganarle pero de lo voy a lograr, lo lograré. Y eso se los prometo a todos.