No venimos pensando en el resultado de la ida: Pep Guardiola

El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, comentó que su equipo deberá tratar de imponer su juego ante el Bayern Munich sin pensar en la ventaja que logró en la ida de 3-0.

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"Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. No solo en controlar el partido, sino en liquidarlo. Venimos a jugar un partido, un equipo contra otro. Trataremos de hacer mejor las cosas que el rival en este partido específico y no pensando en el resultado de la ida ni en los resultados de otros años", apuntó el técnico español en conferencia de prensa.

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"Trataremos de imponer nuestro juego, pero el Bayern también lo hará", adjuntó.

Pep Guardiola destacó la calidad que tiene el Bayern Munich y que conoce lo suficiente al club bávaro, en el que estuvo tres temporadas, para saber que cree en la posibilidad de dar la vuelta a la eliminatoria.

"Yo conozco a este equipo, sé lo que es la Sabener Strasse, se que creen que pueden lograrlo. Tienen una historia en esta competición, han crecido con ella", dijo el catalán.

Pep Guardiola asegura que los detalles definen los partidos en este nivel

Guardiola señaló que un partido de este nivel lo deciden muchos detalles y recordó que en la ida, pese al claro marcador final, hubo un momento, con el duelo 0-0, en el que todo pudo cambiar.

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"Si Ruben (Dias) no bloquea el remate de (Jamal) Musiala el Bayern se pone con ventaja y hubiéramos tenido otro partido. Muchas veces todo depende de un momento así", subrayó Guardiola, e insistió en que su equipo tiene que pensar en su juego, sus propias armas y en imponerlas.

"Tienes que imponer tu juego. El rival tiene muchas armas. Tú tienes que imponer las tuyas", afirmó.

Pep recordó también su etapa en Munich: "Tuve un tiempo increíble aquí, mi familia también. Tengo muchos amigos. El club es fantástico. Pero ahora estoy acá para hacer mi trabajo y esperamos ganar".