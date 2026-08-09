Pep Guardiola sí quiso dirigir a Italia, pero rechazó la oferta por este único motivo y no es dinero

Paolo Maldini rompe el silencio luego de renunciar a su cargo como directivo de la Selección de Italia. La leyenda azzurra reveló detalles en una entrevista los acercamientos que tuvo con varios entrenadores de élite para ofrecerles el banquillo nacional. Destacando el contacto que tuvo con Pep Guardiola, por lo que Maldini explicó el motivo por el que el entrenador catalán se negó a dirigir Italia.

Según el testimonio de Maldini, la apuesta por el entrenador catalán se dio debido a que le resultaba atractivo su sistema ofensivo y técnico. Por lo que las negociaciones con Pep estuvieron cerca de concretarse. Sin embargo, Guardiola rechazó ser el nuevo entrenador de Italia debido a que necesitaba tomarse un descanso.

Paolo Maldini buscó el fichaje de Pep Guardiola para la Selección de Italia|Tullio M. Puglia/Getty Images

Así fue la búsqueda de Paolo Maldini para encontrar al nuevo DT de Italia

Pep Guardiola no fue la primera opción para Paolo Maldini sino ir por la contratación de Carlo Ancelotti. Lamentablemente para Maldini, la llegada de su compatriota terminó por frustrarse luego de que Brasil le confiara a Ancelotti el ciclo mundialista para el 2030.

Luego de no lograrse la contratación de Pep Guardiola, Paolo Maldini fue directamente por el fichaje de Andrea Pirlo. Los primeros acercamientos entre dichos referentes tuvieron resultados positivos hasta que la misma federación italiana se negó a fichar a Pirlo. Lo cual desencadenó en la renuncia de Maldini.

TE PUEDE INTERESAR:



Qué pasó con Italia tras la renuncia de Paolo Maldini

La Selección de Italia apostó por la contratación de Claudio Ranieri como nuevo directivo. Siendo la primera decisión de Ranieri el apostar por el regreso de Roberto Mancini como nuevo entrenador.

Roberto Mancini regresará a Italia|REUTERS

Algo que alimenta ciertas esperanzas por el regreso de Roberto Mancini se deben a que en su primera etapa con Italia consiguió una Eurocopa en el 2020 y logró establecer un récord mundial de 37 partidos invicto.