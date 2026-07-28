¡ÚLTIMA HORA! Selección histórica ya tiene nuevo técnico tras gran escándalo

La Federación Italiana de Futbol (FIGC) ha hecho oficial un giro de 180 grados en el banquillo nacional con el sorpresivo regreso de Roberto Mancini como nuevo entrenador de la Azzurra, acompañado por el experimentado Claudio Ranieri en la dirección técnica. El anuncio llega tras días de alta tensión institucional marcados por las dimisiones de Paolo Maldini y su asistente Leonardo.

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La apuesta fallida con Maldini y Leonardo y la polémica con Andrea Pirlo

El detonante de la crisis fue el proyecto que Maldini y Leonardo intentaron impulsar situando a Andrea Pirlo al frente del combinado nacional. La llegada del legendario exjugador del AC Milan y la Juventus parecía inminente; sin embargo, la propuesta provocó un fuerte rechazo tanto en la opinión pública como dentro de la propia federación.

Las duras críticas hacia Pirlo se centraron en su escasa trayectoria y experiencia como director técnico en los banquillos, sumadas a la controversia generada por un contrato publicitario del estratega con una empresa rusa de apuestas deportivas.

Ante la creciente presión mediática e institucional, el propio Andrea Pirlo dio un paso al costado este lunes anunciando que retiraba su candidatura al puesto de seleccionador. En un comunicado oficial, el exmediocampista lamentó amargamente que "una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública". La fallida negociación provocó una ruptura irreparable que derivó en la renuncia de la dupla compuesta por Maldini y Leonardo.

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FIGC apuesta por la calma y experiencia para un nuevo comienzo

Para apagar el incendio y recuperar el rumbo, la FIGC decidió apostar por fórmulas comprobadas y de jerarquía. La federación encomendó la reconstrucción deportiva a Mancini y Ranieri.

Roberto Mancini, quien ya guiara a Italia a la gloria europea en el pasado, asume el reto de devolver la estabilidad táctica al vestuario, respaldado por la sabiduría y visión estratégica de Claudio Ranieri. Con este histórico tándem en la dirección técnica, la Azzurra busca dejar atrás la tormenta política, cerrar filas con su afición y concentrarse plenamente en los próximos compromisos internacionales.

