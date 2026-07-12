Pep Guardiola podría dirigir a una selección campeona del mundo tras dejar al Manchester City

El fin de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría significar un nuevo ciclo para varias selecciones que son consideradas como potencias del futbol. Dentro de las últimas horas se ha vinculado el nombre de una figura de talla mundial como lo es Pep Guardiola a un equipo nacional de gran recorrido internacional.

Según reportes desde Italia se habla de un cambio importante dentro de la selección luego de la renuncia de Gennaro Gattuso. Por lo que el entrenador del Manchester City es uno de los candidatos para poder sumarse al proyecto italiano, siendo el plan inicial que Guardiola pueda trabajar en el proceso mundialista para el 2030.

Guardiola es uno de los candidatos para dirigir a Italia|REUTERS

El plan de Italia para la Copa Mundial de la FIFA™

El arribo de Paolo Maldini como director técnico le convirtió en el principal asesor de la federación en Italia. Por lo que la primera tarea de la leyenda italiana será el poder elegir al nuevo entrenador, contando con Roberto Mancini y Antonio Conte como opciones que han sido puestas en la mesa.

Sin embargo, dentro de los ideales de Maldini se encuentra como una de las cartas fuertes la opción de Pep Guardiola, el cual ha destacado por su paso en el FC Barcelona y Manchester City. El reto para Italia será el poder apostar por la contratación de un entrenador que cobra 25 millones de euros al año.

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La apuesta de la Serie A para poder contratar a Pep Guardiola

Uno de los planes que se tiene en Italia para contratar a Pep Guardiola como nuevo entrenador es que cada uno de los equipos de la Serie A apuesten por un aporte económico para poder ofrecerle un salario competente. Aunque parece complicado que se pueda llegar al salario que Guardiola cobra actualmente en Inglaterra.

Paolo Maldini definiría al nuevo DT de Italia|Tullio M. Puglia/Getty Images

En caso de que no se logre la contratación de Guardiola, las alternativas que manejan en Italia son Carlo Ancelotti y Andrea Pirlo. Por lo que el camino para Paolo Maldini en la elección del nuevo entrenador apenas comienza.