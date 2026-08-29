Perdió su brazo izquierdo por culpa de un tiburón, pero superó sus problemas y ganó trofeos individuales

El deporte cuenta con historias mágicas en donde distintos atletas, pese a las adversidades, tienen la capacidad de demostrar de qué están hechos. Un ejemplo de lo anterior es esta mujer, la cual alcanzó cada uno de sus objetivos pese a haber perdido su brazo izquierdo por culpa de un tiburón.

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Bethany Hamilton estará por siempre en la historia del deporte mundial luego de su etapa como surfista profesional en Estados Unidos, país en donde perdió el brazo izquierdo cuando tenía solo 13 años luego del ataque de un tiburón pero que, sin embargo, no le impidió cumplir con sus metas.

De ser mordida por un tiburón a alcanzar el éxito, esta es la historia de Bethany Hamilton

Fue el 31 de octubre del 2003 cuando Hamilton fue atacada por un tiburón tigre de más de 4 metros. Este ataque generó la amputación de su brazo izquierdo casi a la altura del hombro, así como la pérdida de más del 50 por ciento de su sangre, un hecho que pudo haber terminado con su vida.

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No obstante, Hamilton mostró resiliencia y, pese a esta situación, se subió a la tabla de surf apenas 26 días después del ataque con la intención de adaptarse a este nuevo método de vida. Para ello, utilizó una tabla de acuerdo a sus capacidades para poder sumergirse a las olas a través de una técnica en donde desarrollaba una fuerza impresionante con sus piernas.

¿Qué títulos cosechó después de la mordida del tiburón?

Dos años después de aquel terrible accidente, Hamilton obtuvo el título nacional de la National Scholastic Surfing Association (NSSA), el primer trofeo obtenido después de este hecho. Posteriormente, en 2007, logró convertirse en surfista profesional a tiempo completo, consolidándose en este deporte a nivel general.

Nueve años después, en el 2016, Hamilton formó parte del Fiji Women’s Pro de la World Surf League, torneo en donde finalizó en el tercer lugar luego de eliminar a varios atletas, consolidando su nombre como una de las leyendas más grandes en la historia del deporte.