Perdió su pierna derecha y sufrió 14 operaciones, pero ganó el oro en los Juegos Paralímpicos

El deporte cuenta con historias mágicas que se han vuelto trascendentes a lo largo de distintas disciplinas, sobre todo, por la forma en cómo estos atletas superaron las adversidades para destacar a nivel mundial no solo en los Juegos Olímpicos, sino también en los Paralímpicos.

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Un ejemplo de lo anterior es Daniel Molina, deportista nacido en España que se convirtió en uno de los atletas más importantes en la historia de los Juegos Paralímpicos después de haber superado la pérdida de su pierna derecha y más de diez operaciones en ella. Esta es su historia.

¿Quién es Daniel Molina, una de las estrellas más grandes de los Juegos Paralímpicos?

Nacido el 15 de septiembre de 1974 en Madrid España, Daniel Molina Martínez es un triatleta paralímpico que perdió la pierna con tan solo 22 años de edad luego de sufrir un grave accidente de motocicleta, esto después de un choque con un automóvil que se cruzó una señal de paso.

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🥇 ¡¡¡𝐎𝐑𝐎, 𝐎𝐑𝐎, 𝐎𝐑𝐎!!!



🚲🏃 Daniel Molina se ha alzado con la victoria en la prueba de triatlón de los Juegos Paralímpicos de París 2024.



🤩🇪🇸 Con esta medalla, la Delegación Española ya se asegura 16 metales en este ciclo olímpico. pic.twitter.com/zol4iM8eIN — Afición Deportiva (@AfDeportiva_) September 2, 2024

Después de brillar en su juventud, todo parecía indicar que la carrera de Daniel estaría perdida. Sin embargo, la situación cambió después de haber superado un total de 14 cirugías y la amputación de su pierna por debajo de la rodilla. El español no se rindió y, lejos de ello, utilizó lo anterior como una muestra de superación personal.

Su rehabilitación fue fructífera y, luego de un año, volvió a la actividad física a través de una alta capacidad de disciplina y resiliencia, hecho que lo ayudó a clasificar a los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 en donde formó parte de las pruebas de natación en los 100 metros espalda.

¿Cuántas medallas obtuvo Daniel Molina en los Juegos Paralímpicos?

Después de su paso al triatlón adaptado seis años después, Daniel Molina se convirtió en uno de los referentes de los Juegos Paralímpicos, hecho que lo ayudó a ganar la Medalla de Oro en los Juegos de París 2024, así como un multicampeonato mundial de triatlón adaptado en 2017, 2018 y 2019.