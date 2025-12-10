¡NO ES BROMA! El Oso Polar que va a ganar más de 150 millones de dólares

Pete Alonso aterriza en Baltimore para reforzar la plantilla de los Orioles en una de las operaciones más llamativas del mercado invernal: el toletero apodado “Polar Bear” habría acordado un contrato por cinco años y 155 millones de dólares, según fuentes cercanas a la negociación.

La noticia, difundida por medios especializados que siguen la agencia libre y las reuniones de invierno, situaría a Alonso como una pieza central del proyecto ofensivo de Baltimore de cara a la próxima temporada.

¿Cuáles son los logros de Pete Alonso en su carrera?

El impacto deportivo de Alonso es inmediato: el primera base, ganador del premio al Novato del Año en 2019 y cinco veces All-Star, llega con un historial probado de poder y producción en las Grandes Ligas, lo que explica el interés de los Orioles por añadir bateadores de alta rentabilidad a su alineación. Durante su etapa en Nueva York se consolidó como uno de los principales bateadores de poder de la Liga Nacional y dejó cifras que justifican la inversión.

Fuentes informaron que el acuerdo está pendiente del reconocimiento médico habitual y que incluiría cláusulas comprensivas, entre ellas detalles sobre opciones de traspaso, que serán precisadas en el contrato definitivo. El fichaje, de confirmarse de forma oficial, representaría una apuesta financiera y deportiva con intención clara: añadir carreras y presencia en la parte alta del lineup.

¿Qué provocará la llegada de Pete Alonso a Baltimore?

En términos de plantilla, la llegada de Alonso obligará a los Orioles a reorganizar su primera base y a volver a calibrar el tiempo de juego entre prospectos y veteranos; asimismo, la operación supone un golpe claro al proyecto del que fuera su equipo anterior, con el efecto mediático y deportivo que conlleva perder a un bateador tan prolífico. Analistas señalan que el movimiento cambia la ecuación ofensiva en la División Este de la Liga Americana y eleva las expectativas sobre Baltimore en 2026.

Más allá de lo meramente contractual, la figura de Alonso conocido popularmente como “Polar Bear”, un apodo que se asentó desde sus primeros años como prospecto, aporta valor de mercadotecnia y simpatía para la afición, un plus que los Orioles buscarán explotar mientras se completa la formalización del acuerdo y el pelotero pasa el examen físico.

