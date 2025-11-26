“Equipo Ideal” de agentes libres rumbo al mercado invernal de MLB

El mercado invernal de las Grandes Ligas ya comienza a tomar forma y, tras analizar a más de 125 jugadores disponibles, surge un panorama claro: varias posiciones cuentan con talentos consolidados que podrían cambiar el rumbo de cualquier franquicia en 2026.

Te presentamos al mejor jugador disponible en cada puesto, un auténtico "Equipo Ideal de Agentes Libres", junto con las alternativas más atractivas en este invierno de movimientos.

Bates de poder y versatilidad en el diamante

En la receptoría, J.T. Realmuto encabeza un grupo con poca profundidad. Aunque su ofensiva ha caído en los últimos años, su capacidad defensiva sigue en la élite: destaca en control del juego de corredores y en tiempos de reacción detrás del plato. Entre las opciones secundarias están Víctor Caratini, Danny Jansen y Gary Sánchez.

En primera base, Pete Alonso vuelve al mercado con fuerza tras una campaña de 38 jonrones, 126 impulsadas y un OPS de .871. Su consistencia y durabilidad lo convierten en la mejor opción disponible. Le siguen nombres como Ryan O'Hearn, Paul Goldschmidt y Josh Bell.

La segunda base la lidera Jorge Polanco, quien tuvo su mejor temporada ofensiva desde 2021, con 26 cuadrangulares y un rol clave en la postemporada. Willi Castro, José Iglesias y Luis Rengifo destacan como alternativas.

En el campocorto, Bo Bichette regresa en grande tras un 2024 complicado. Su promedio de .311 con 18 jonrones y su aporte en la Serie Mundial lo consolidan como el mejor shortstop disponible. Miguel Rojas y Ha-Seong Kim aparecen como opciones más defensivas.

En tercera base, Alex Bregman encabeza una posición profunda. Tras una temporada sólida con Boston, renunció a los últimos años de su contrato para buscar un acuerdo largo. Munetaka Murakami y Eugenio Suárez también son nombres atractivos.

Jardines repletos de talento

En el jardín izquierdo, Cody Bellinger ofrece poder, defensa y versatilidad, con 29 vuelacercas y un OPS de .813. En el central, Harrison Bader combina su mejor temporada ofensiva con una defensa sobresaliente.

En el derecho, Kyle Tucker es el agente libre más completo, con una fWAR superior a 4.2 en cinco años seguidos.

Como bateador designado, Kyle Schwarber lidera el mercado tras una temporada de 56 jonrones y 132 impulsadas.

En el montículo, Dylan Cease destaca entre los abridores derechos por su durabilidad, mientras que Framber Valdez es el mejor zurdo disponible gracias a su consistencia desde 2020.

Finalmente, el bullpen lo encabezan Edwin Díaz como relevista derecho -con una efectividad de 1.63- y Sean Newcomb como el mejor zurdo disponible tras su gran aporte con Oakland.

El mercado apenas inicia y promete movimientos que podrían transformar por completo la próxima temporada en las Grandes Ligas.

