Pese a ser campeón de la Liga BBVA MX con Cruz Azul, crack es BORRADO de la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Pocas horas después de celebrar con euforia el campeonato del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el vestidor de Cruz Azul recibió una noticia agridulce que sacudió los planes de sus figuras sudamericanas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

La gran polémica del día la protagoniza el arquero, Kevin Mier. A pesar de haberse consagrado como el campeón del futbol mexicano y ser una de las piezas más influyentes y determinantes para la obtención de la décima estrella celeste, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, decidió dejarlo fuera de la lista definitiva de 26 jugadores. En su lugar, el cuerpo técnico cafetalero optó por la experiencia y jerarquía de Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Millonarios) y el histórico veterano David Ospina (Atlético Nacional), una decisión que ha desatado fuertes críticas.

La otra cara de la moneda: Willer Ditta convocado por Colombia

Sin embargo, el júbilo mundialista no se apagó por completo en el entorno de La Noria. Quien sí logró asegurar su boleto en la nómina oficial para el máximo certamen de la FIFA es su compañero de equipo y pilar en la zaga central, Willer Ditta. El defensor colombiano recibió el llamado definitivo gracias al excelente nivel físico y futbolístico mostrado en la fase final del torneo mexicano, por lo que representará con orgullo el escudo de Cruz Azul en la justa internacional.

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El calendario de Colombia en la Fase de Grupos

Instalada en el competitivo Grupo K, la selección cafetalera dividirá su participación en la primera ronda entre escenarios mexicanos y estadounidenses. Los partidos oficiales del conjunto de Ditta han quedado definidos de la siguiente manera: