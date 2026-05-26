OFICIAL: Selección Mexicana convoca a CUATRO futbolistas del América, para partido previo a la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Mexicana Femenil, bajo la dirección estratégica del español Pedro López, encuentra en su lista a cuatro jugadoras del actual campeón de la Liga BBVA MX Femenil, América. Ellas son: Kimberly Rodríguez, Itzel Velazco, Nancy Antonio y Montserrat Saldivar.

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El combinado azteca cruzará el planeta para plantarse en territorio oceánico y sostener dos partidos amistosos de preparación ante su similar de Australia, las siempre peligrosas Matildas.

Este par de compromisos en tierras australianas no solo servirán como un parámetro del crecimiento del balompié femenino mexicano a nivel internacional, sino que fungirán como la plataforma idónea para amalgamar las piezas de la escuadra nacional.

Fechas y Sedes de los partidos México vs Australia

El calendario en territorio australiano está completamente programado y se dividirá en dos paradas clave en la región de Nueva Gales del Sur:

Partido 1: Sábado 6 de junio de 2026 – Australia vs. México en el McDonald Jones Stadium de Newcastle.

Sábado 6 de junio de 2026 – Australia vs. México en el McDonald Jones Stadium de Newcastle. Partido 2: Martes 9 de junio de 2026 – Australia vs. México en el CommBank Stadium de Sídney.

Novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana

Pedro López confeccionó una lista de 24 futbolistas que combina jerarquía internacional, consistencia local y algunas sorpresas de alto impacto. La gran novedad de la convocatoria es el primer llamado de Nina Nicosia, delantera de las Tuzas del Pachuca, quien tras concretar su cambio de federación ante la FIFA (procedente de Argentina) defenderá por primera vez la playera mexicana. Asimismo, destaca el esperado regreso de la mediocampista americanista Nancy Antonio tras cuatro años de ausencia en selección.

Pachuca dominan la lista aportando cinco jugadoras, encabezadas por la histórica artillera Charlyn Corral, la zaguera Kenti Robles y la arquera Esthefanny Barreras. Por su parte, la representación regiomontana no se queda atrás, aportando siete jugadoras en total con nombres de peso como Greta Espinoza, María Sánchez y Alexia Delgado de Tigres, junto al talento juvenil de Alice Soto y Fátima Servín de Rayadas.

Legión extranjera: La lista se complementa con jugadoras que militan en la competitiva NWSL de Estados Unidos, destacando la presencia de la mediocampista Rebeca Bernal (Washington Spirit) y la delantera Kiana Palacios (Utah Royals).

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✨ La Femenil está lista para viajar a Australia y enfrentar a las Matildas en dos partidos que forman parte del camino. 🔥

Ellas son las convocadas para esta nueva aventura. ⚽🦘#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/LKKEXEiF2u — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) May 25, 2026

Lista de convocadas de la Selección Mexicana

Porteras:

Estéfanny Barreras (Pachuca)

Blanca Félix (Guadalajara)

Itzel Velasco (América)

Defensas:

Kimberly Rodríguez (América)

Nicolette Hernández (Boston Legacy FC)

Aaliyah Farmer (Chicago Stars FC)

Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

Kenti Robles (Pachuca)

Reyna Reyes (Portland Thorns FC)

Karol Bernal (Monterrey)

Greta Espinoza (Tigres)

Mediocampistas:

Rebeca Bernal (Washington Spirit)

Nancy Antonio (América)

Karla Nieto (Pachuca)

Fátima Servín (Monterrey)

Alexia Delgado (Tigres)

Alice Soto (Monterrey)

Delanteras: