Philadelphia Union vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 9 de agosto, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

La actividad de la Leagues Cup nos trae un enfrentamiento crucial en la fase de grupos, donde el Philadelphia Union y el Club Necaxa se verán las caras con la urgencia de sumar unidades de manera imperativa. El escenario elegido para este vibrante compromiso es el Subaru Park, ubicado en la ciudad de Chester, Pensilvania, un recinto que promete una gran atmósfera para albergar este choque entre equipos de la Major League Soccer y la Liga BBVA MX.

Ambas escuadras llegan a este duelo con la necesidad absoluta de levantarse tras haber cedido puntos en su respectivo debut dentro del certamen binacional. El conjunto estadounidense llega golpeado tras caer por la mínima diferencia (1-0) ante Cruz Azul en la primera jornada, un encuentro donde "La Unión" resintió la presión en los primeros minutos y careció de la claridad ofensiva necesaria para poder reaccionar. Los dirigidos por el cuerpo técnico local han estado trabajando profundamente en pulir su funcionamiento en el último tercio de la cancha, conscientes de que un nuevo tropiezo en condición de local comprometería seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

Por su parte, el Club Necaxa tampoco tuvo el estreno deseado en el torneo. Los Rayos sufrieron un descalabro por 2-0 frente al Chicago Fire, pagando caro algunos titubeos defensivos que el cuadro de la MLS no desaprovechó. El plantel hidrocálido se encuentra ante un reto mayúsculo en su visita a Pensilvania, obligado a mostrar una cara completamente renovada, con mayor solidez en la medular y contundencia al ataque. Para los hidrocálidos, sumar una victoria es fundamental si desean evitar una prematura eliminación y mantener vivas las esperanzas de trascender internacionalmente, lo que pronostica un duelo sumamente disputado de poder a poder.

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