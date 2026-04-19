Pimpinela lo logró; finalmente forma parte del roster de WWE (FOTO)

Ha pasado más de un año desde que la WWE adquirió de forma oficial a la AAA, empresa de lucha libre mexicana. Está situación ha hecho que muchos luchadores mexicanos destaquen en el extranjero, y un ejemplo claro de lo anterior es nada más y nada menos que Pimpinela Escarlata.

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Considerado unos de los luchadores exóticos más importantes de todos los tiempos, y con más de 50 años de edad, Pimpinela Escarlata finalmente logró formar parte de la WWE a través de la AAA, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto a este luchador y como fue que se convirtió en uno de los favoritos de la afición.

¿Quién es Pimpinela Escarlata y cómo logró firmar con la WWE?

Destacado luchador prácticamente desde sus inicios, Pimpinela se describe a sí misma como una persona que deja todo en el ring y que, entre sus objetivos, está el de entretener al público, por lo que después de un periodo en el olvido Escarlata volvió con fuerza desde la adquisición de la AAA por parte de la WWE.

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Más allá de lo que puede entregar en el ring, la realidad es que Pimpinela ha sido utilizada para segmentos cómicos y, principalmente, como el gancho emocional para que El Grande Americano se confirme como el principal héroe de la AAA, lo cual ha hecho que la relación entre ambos luchadores se base en la amistad, el respeto y la admiración.

Ahora, se sabe que finalmente Pimpinela forma parte de la WWE luego de que la luchadora apareciera en la página oficial de la empresa. Además, ha comenzado a vender parte de su mercancía, por lo que su siguiente objetivo, después de ser amada en México, es conquistar el mercado estadounidense.

¿Cuál es el siguiente plan para Pimpinela Escarlata?

Después de ser el gancho emocional en la rivalidad entre El Grande Americano y el Original Grande Americano, se espera que Pimpinela siga ocupando un lugar importante en el roster con miras a los próximos eventos importantes de la AAA, destacando la siguiente edición de Triplemanía.