¡Plantilla renovada! Los 6 refuerzos de Santos Laguna para encarar el Clausura 2026

Club Santos Laguna buscará volver a ser ese club protagonista en la Liga BBVA MX y dejar atrás los últimos torneos en los que ha culminado en los últimos lugares. Para ello, la directiva renovó la plantilla con la contratación de 6 refuerzos, quienes buscarán revivir al equipo en el Clausura 2026, que inició en este Viernes Botanero con el triunfo de Juárez 2-1 sobre Mazatlán .

1. Lucas Di Yorio

El delantero argentino de 29 años ha jugado en diferentes ligas del mundo, como lo son la de su país, Ecuador, Uruguay, Chile, Brasil y México, pues ya había formado parte de León y Pachuca, club que fichó a Alan Mozo tras no entrar en planes con Chivas .

Los Guerreros quieren volver a brillar en la Liga BBVA MX y para ello renovaron a su plantel|Club Santos

2. Carlos Gruezo

El ecuatoriano de 30 años de edad ha jugado en las ligas de Ecuador y Estados Unidos, así como en Alemania, donde vistió la playera del Stuttgart. Ha representado a la selección de su país en los mundiales Brasil 2014 y Qatar 2022.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Ezequiel Bullaude

El argentino de 25 años ha defendido los colores de Boca Juniors y del Feyenoord de Países Bajos. Será su segundo club en México, pues viene de Xolos de Tijuana.

4. Efraín Orona

El mexicano de 26 años ha defendido los colores de Pachuca, Mazatlán y Puebla. Juega como defensa central.

5. Kevin Picón

Es canterano de Santos Laguna, pero se fue a España para continuar su proceso formativo en el Sporting de Gijón. Tiene 21 años y es lateral derecho.

Santos hace oficial la compra de un defensa

6. Kevin Balanta

Santos Laguna informó que hizo válida la opción de compra por Kevin Balanta, por lo que se convierte en el sexto refuerzo oficial para el Clausura 2026. El colombiano firmó contrato por 3 años. Cabe recordar que el defensa arribó a los Guerreros en el Apertura 2025.