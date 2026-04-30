Playoffs NBA 2026: ¿Qué JUEGOS se disputan HOY jueves 30 de abril?

Este jueves 30 de abril se llevará a cabo una jornada más dentro de la postemporada del baloncesto profesional en Estados Unidos, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles respecto a los partidos de playoffs que la NBA presentará durante este día.

Los playoffs de la NBA

Como sabes, será durante este jueves 30 de abril que se llevará a cabo el Juego 6 correspondiente a tres series, mismas que han llegado a lo más alto posible debido a que cada una de estas se encuentra en un 3-2. Ante ello, ¿qué juegos de playoffs presentará la NBA hoy?

NBA 2026: ¿Qué juegos se disputarán hoy jueves 30 de abril?

Atlanta Hawks vs New York Nicks | State Farm Arena en Atlanta | 5 de la tarde.

Philadelphia 76ers vs Boston Celtics | Xfinity Mobile Arena de Philadelphia | 6 de la tarde.

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | Target Center en Minneapolis | 7:30 de la noche.

Dys put up 17 PTS & 5 AST last night 🎲🎲@DysonDaniels x @UPS pic.twitter.com/RWCgwMccTt — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 29, 2026

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¿Cómo van las llaves de la NBA hasta ahora?

Cuando se pensaba que estas series estaban prácticamente definidas desde que se conocieron, la realidad es que las mismas han estado más reñidas de lo que se esperaba. De hecho, los tres juegos de hoy jueves 30 de abril llegan con un marcador de 3-2, por lo que podrían llegar al séptimo juego con una combinación de resultados.

En estos momentos, son los Knicks de Nueva York quienes lideran la serie por un 3-2 sobre los Hawks de Atlanta, una situación similar a favor de Minnesota sobre Denver. Finalmente, Boston se mantiene a la cabeza por un 3-2 a pesar de la victoria de los 76ers el martes pasado por 113 - 97.