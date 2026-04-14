PlayStation se renueva; así hará que los jugadores aparezcan en sus videojuegos

Una de las razones por las cuales Sony se ha mantenido en la cima en cuanto a videojuegos se refiere deriva de las constantes actualizaciones que hace sobre su PlayStation. Ahora, se sabe que una de las ideas de la compañía es que los jugadores aparezcan en sus títulos favoritos.

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La PlayStation 5 se ha mantenido como la consola más importante de los últimos años (junto a la Nintendo Switch 2) gracias a la cantidad de títulos que maneja y al impacto que esto genera en sus aficionados, mismos que ahora tendrán la oportunidad de formar parte de los mismos videojuegos.

¿PlayStation hará que sus jugadores aparezcan en los videojuegos?

Fue hace unos días cuando la PlayStation hizo el anuncio oficial de The Playerbase, la cual no es más que una nueva iniciativa que tiene como objetivo llegar a los jugadores más destacados de la comunidad al interior de sus videojuegos favoritos, un hecho que se ha planteado en los más recientes años.

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Se trata, entonces, de que los jugadores aparezcan dentro de los títulos de PS Studios a través de su escaneo de imagen. En México, vale decir que la convocatoria se volvió oficial durante este año contando con una primera etapa, misma que se enfocará principalmente en Gran Turismo 7.

Si tu deseo es participar, lo que debes hacer es completar una solicitud en línea en donde se comparte la experiencia jugando en la PlayStation. Con ello, la consola de videojuegos busca reforzar aún más el vínculo con sus fanáticos, esto a través de un estilo de juego que los satisfaga completamente.

¿Cuál es el videojuego más esperado para la PlayStation 5 este año?

Si bien la PlayStation 5 contará con muchos juegos realmente atractivos a lo largo de este año, la realidad es que ninguno se acerca a lo que puede ser el GTA VI, mismo que llegará el 19 de noviembre y que podría tener un impacto nunca antes visto en el mundo de los videojuegos hasta ahora.