Pocos conocen a Alfie Haaland, el papá del androide noruego y su reacción al triunfo vs Costa de Marfil fue CINE

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su curso frenético y hoy regaló uno de los finales más dramáticos en lo que va de las llaves de eliminación directa entre las selecciones de Noruega y Costa de Marfil en el Estadio Dallas. El conjunto noruego fue quien logró la victoria y el posterior pase a los octavos de final, con goles de Nusa y el centro delantero del Manchester City, Erling Haaland.

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El partido parecía destinado al tiempo suplementario tras un trámite muy parejo y con un desgaste físico evidente bajo el calor del estado de Texas. Sin embargo, a falta de cuatro minutos para el pitido final, apareció la figura letal de Erling Haaland para firmar el 2-1 definitivo, el delantero aprovechó una asistencia precisa de Patrick Berg y desató la locura de toda la parcialidad todos, con la salvedad de su padre Alfie Haaland a quien la transmisión mostró luego del gol. El hombre no gritó, no celebró y ni siquiera se pudo poner de pie, pero se lo vio visiblemente emocionado por lo hecho por su hijo dentro del campo de juego. Con ese tanto definitorio, Noruega consiguió el pase a la próxima ronda y ahora espera por Francia o Suecia.

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La historia de Alfie Haaland que emociona en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Pocos conocen el pasado deportivo del padre de Erling Haaland, quien también defendió la indumentaria de la selección noruega en la década de los noventa. Alfie Haaland debutó profesionalmente en el Bryne FK de su país y rápidamente dio el salto al fútbol inglés. Durante sus años de carrera, se destacó por su fuerza física y versatilidad, lo que le permitió ser convocado en 34 ocasiones por su selección.

Ahora, Alfie disfruta de lo que hace su hijo para la selección de Noruega, quien lleva cinco tantos en cuatro partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y está segundo en la tabla de goleadores detrás de nada más ni nada menos que Lionel Messi.