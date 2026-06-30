Erling Haaland: cuál es el sueldo del delantero de Noruega en el Manchester City

Noruega eliminó a Costa de Marfil en 16avos de final con un gol agónico de Erling Haaland. “Braut”, como dice su jersey en la espalda, marcó el 2-1 definitivo. Su gran nivel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ deja en claro por qué es uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

Tras marcar otro gol que lo sube a la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026, el delantero noruego nuevamente se puso en boca de todos y muchos se preguntan cuánto gana en los cityzens. De acuerdo a Capology, sitio especializado en salarios, Erling Haaland gana un sueldo de 36 millones de dólares en el Manchester City.

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El salario de Erling Haaland en pesos mexicanos

El delantero noruego es el jugador mejor pagado del Manchester City, sacándole cerca de 16M de dólares de diferencia al siguiente de la lista. En moneda mexicana, Haaland gana cerca de 630 millones de pesos mexicanos.

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Erling Haaland se acerca a Lionel Messi en los goleadores del Mundial 2026

El crack noruego ya alcanzó los 5 goles en la presente Copa del Mundo. Así, Haaland quedó a solo un gol de Lionel Messi, el argentino que tiene 6 goles en 3 partidos jugados y debe enfrentar a Cabo Verde en 16avos de Final. En tanto, el crack del Manchester City se mide contra Brasil en Octavos de Final.

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En la pelea por la Bota de Oro también están Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Vinícius Jr. En ese marco, Haaland es uno de los jugadores con sueldo más alto y también es de los mejores a la hora de marcar goles.

El camino de la Noruega de Erling Haaland en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Noruega 4-1 Irak — Grupo I

Noruega 3-2 Senegal — Grupo I

Noruega 1-4 Francia — Grupo I

Noruega 2-1 Costa de Marfil — 16avos de Final

Noruega vs. Brasil — Octavos de Final

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