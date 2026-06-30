En el mundo del futbol hay varias reglas, pero una de las principales es el fuera de lugar, que consiste en que un jugador toma ventaja y se adelanta por encima de los rivales. Pero, en palabras, puede sonar un poco complicado; por ello te lo explicamos en imágenes, el paso a paso, para que así puedas debatir en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, que vivirá este martes el partido de México ante Ecuador por Azteca Deportes.

Un fuera de juego, como lo es con la nueva regla que fue aprobada en la Premier League, es cuando un futbolista le pasa el balón a su compañero, quien está más cerca de la línea de gol del rival que la esférica y que el penúltimo jugador del equipo contrario, pues el arquero llega a ser el último.

Qué significa un “fuera de lugar” en el futbol: te lo explicamos en imágenes y paso a paso|Canva e IA

En imágenes, el fuera de lugar en un partido de futbol

En la primera imagen se observa cómo el jugador con la playera roja con el número 9 está adelantado al momento en que su compañero le da un pase. Se le considera fuera de juego. Incluso, si tiene un dedo o pie adelantado con respecto al rival, es considerada infracción.

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En la segunda imagen se observa cuando el jugador con el futbolista hace una recepción y se encarrila hacia el portero. No obstante, el árbitro asistente levanta su bandera para marcar que el jugador está en fuera de lugar al aprovecharse de su posición y adelantarse.

Ahora, con la implementación del VAR, los fuera de lugar son vistos más a detalle, pues hay algunas jugadas que son milimétricas y que solo con el apoyo de la tecnología se pueden designar, ya que para el ojo humano es casi imposible detectar.

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México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes

México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.