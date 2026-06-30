México vs Ecuador: a quién se enfrentará el ganador del partido de 16avos en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define esta noche una de sus llaves más apasionantes de la ronda de dieciseisavos de final que tiene al combinado nacional como protagonista. México vs Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio sobre el mítico césped del Estadio Ciudad de México. Ambas selecciones van por la victoria que las coloque en los octavos de final de la justa mundialista.

Quien logre el triunfo hoy entre México y Ecuador enfrentará en octavos de final al ganador del compromiso que disputarán las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo el día de mañana en el Estadio Atlanta. De esta manera, el combinado dirigido por Javier Aguirre ya tiene claro cuál sería su recorrido en caso de seguir avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, antes de pensar en los octavos deberán superar a un rival duro tal y como lo es el combinado ecuatoriano dirigido por el estratega argentino Sebastián Beccacece.

TE PUEDE INTERESAR:



Así llegan México y Ecuador a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El combinado nacional enfrentará a Ecuador en la búsqueda de hacer historia en casa y asegurar el pase a octavos de final, tras una fase de grupos perfecta. Los dirigidos por Javier Aguirre compartieron el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia y arribaron a los 16avos con puntaje perfecto, tras ganarle al conjunto africano y posteriormente hacer lo propio ante los combinados asiático y europeo. Además, México llegó a esta instancia sin recibir goles en contra.

Por su parte, Ecuador llegó con lo justo a esta instancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero haciendo historia al ganarle a Alemania en la última fecha del Grupo E. Los dirigidos por Sebastián Beccacece perdieron en la primera fecha ante Costa de Marfil y luego empataron ante la sorpresiva Curazao.