Este es el jugador más costoso de la Selección de Portugal y NO es el que crees

Portugal es uno de los dos rivales que tiene la Selección Nacional de México —que podría armar un 11 ideal con lesionados— para esta doble Fecha FIFA que también funciona como reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca). Y aunque todos pudieran pensar que Cristiano Ronaldo sería el futbolista más caro de la plantilla lusa, realmente no es así y el nombre es otro.

Resulta que mientras un crack del Club América podría ser titular en México, muchos se preguntan quién será el jugador más prestigioso de la plantilla del conjunto europeo ante la ausencia de CR7. De hecho en la actualidad, aunque estuviera, el del Al-Nassr no ocupa ese puesto. Pues Vitinha es el más caro de Portugal.

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Vitinha es el futbolista más caro de Portugal con este precio

De acuerdo a los datos informados por Transfermarkt, sitio que se especializa en finanzas en el futbol, Vítor Machado Ferreira es el futbolista con valor de mercado más alto entre los seleccionados de Portugal. Pues Vitinha tiene un precio de 110 millones de euros, una verdadera locura, lo que representa mucho más de lo que vale cualquiera de la Selección Mexicana.

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El centrocampista del Paris Saint-Germain tiene 26 años y su valor de mercado ha crecido mucho en los últimos años. Desde diciembre de 2025 el ex Porto y Wolverhampton alcanzó ese monto que equivale a 2 mil 263 millones de pesos mexicanos (2,263,520,000 aproximadamente). Así, ha llegado a ser el más valioso del equipo luso.

Soccer Football - Champions League - Group F - Paris St Germain v Borussia Dortmund - Parc des Princes, Paris, France - September 19, 2023 Paris St Germain’s Achraf Hakimi celebrates scoring their second goal with Kylian Mbappe and Vitinha REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY|BENOIT TESSIER/REUTERS

El jugador más valioso de la Selección Nacional de México

Mientras que Portugal tiene en su plantilla al futbolista del PSG de 110 millones, el jugador más caro de México en esta convocatoria es Armando la Hormiga González, con apenas 15 millones de euros.

El delantero de 22 años de las Chivas de Guadalajara es una de las revelaciones de Clausura 2026 de la Liga BBVA MX pero aún así está demasiado lejos de las figuras de la escuadra europea. Además, los lusos tienen 18 futbolistas por encima de esa valoración.

Los 5 jugadores más valiosos de Portugal