Pocos lo recuerdan, pero un día este equipo dejó ir GRATIS a Sergio Canales... hoy brilla en Rayados de Monterrey

Sergio Canales es la principal figura de Rayados en este Apertura 2025. A pesar de contar con jugadores como Sergio Ramos o Anthony Martial, el mediocampista español ha logrado destacar incluso portando la cinta de capitán. El nacido en Santander dejó su huella en el marcador en el empate ante Tigres y, a pesar de su gran rendimiento, un club de España se dio el lujo de dejarlo ir gratis años atrás.

En el año 2018, el contrato de Canales con la Real Sociedad llegaba a su fin en el mes de junio y el propio jugador decidió no renovar su vínculo con el club txuri urdin. La institución española tampoco insistió mucho en su continuidad, por lo que Sergio quedó como agente libre, situación que sería aprovechada por el Real Betis, equipo que le dio una oportunidad. Cabe destacar que Monterrey es uno de los clasificados a cuartos de final del Apertura 2025 .

Real Sociedad Sergio Canales se fue gratis de la Real Sociedad

Por otro lado, Canales jugó más de 4 años en la Real Sociedad, por lo que a la hora de dar su despedida, le dedicó a los aficionados un video emotivo en redes sociales. Una buena parte de su carrera fue en el equipo vasco, por lo que el español aseguró que “aquí he tenido momento muy importante que han hecho crecer como persona una barbaridad y como jugador”.

TE PUEDE INTERESAR:



Posteriormente, explicó la razón de su salida a pesar de tantos momentos vividos: “Se ha terminado un ciclo, así lo siento, había tomado la decisión un poco antes, pero he creído que lo mejor era decirlo al final de temporada”. De esta manera, el hoy jugador de Rayados decidió decir adiós sin dejarle dinero al club.

El gran Apertura 2025 de Sergio Canales con Rayados

Canales está teniendo una gran temporada en la Liga BBVA MX con Monterrey. En 12 juegos disputados, el mediocampista de 34 años acumula 7 goles anotados y 2 asistencias. Como si fuese poco, el español es el MVP de Rayados en este Apertura 2025 con una valoración promedio de 7.64 sobre 10, según SofaScore. Canales supera a Sergio Ramos y a Germán Berterame, quien completa el podio.