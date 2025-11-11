Pocos vieron esta discusión que tuvo André Jardine con uno de sus jugadores: reprochó su estrategia

En la última jornada de la Fase Regular del Apertura 2025, América recibió un duro golpe en su visita a Toluca y se llevó una derrota 2-0 que lo dejó en la cuarta posición y le complicó las cosas de cara a la Liguilla. En pleno partido se produjo una situación que no muchos notaron, en la que André Jardine discutió con uno de sus futbolistas.

La secuencia, que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas, muestra como Jardine tuvo un encontronazo verbal con Israel Reyes, ante la sorpresa de todos los aficionados. Esto se produjo cuando el técnico brasileño decidió cambiar al defensor para darle ingreso al chileno Igor Lichnovsky.

Israel Reyes intentaba convencer al cuerpo técnico de seguir en la cancha, pero la decisión de meter a Igor Lichnovsky ya estaba tomada.@ESPNmx pic.twitter.com/sx7RAJitQY — Víctor Díaz (@v_ddiaz) November 9, 2025

El periodista Víctor Díaz compartió el video de dicho momento en su cuenta de X y las respuestas de los aficionados azulcrema no se hicieron esperar. "Este equipo carece de muchas cosas y todos sabemos de que", "Algo más allá de lo deportivo existe entre el brasileño y el chileno" y "Un verdadero desperdicio hacer jugar a Reyes ahí", señalaron los fanáticos.

Pese a que Reyes es un fijo dentro del esquema de Jardine, a tal punto de que solamente se perdió un encuentro en el Apertura, lo cierto es que hace rato que el chileno no juega en su posición. Según datos de Transfermarkt, el futbolista jugó como defensor central solamente en cuatro ocasiones, mientras que en el resto de encuentros fue pivote o lateral.

Si bien los protagonistas no dieron declaraciones al respecto, es posible que Reyes no esté del todo contento con el rol que Jardine le asignó en este torneo. Habrá que esperar para ver si esta discusión impacta en los próximos partidos de las Águilas.

El América de Jardine se prepara para los cuartos de final del Apertura 2025

Más allá de la discusión con Reyes, André Jardine tiene algo mucho más importante en donde centrar su atención: la Liguilla del Apertura 2025. Tras caer a la cuarta posición, América quedó emparejado con Rayados de Monterrey en los cuartos de final, en lo que promete ser un cruce complicado.

Instagram André Jardine / @oficialandrejardine

Pese a las dudas recientes, las Águilas confían en hacerse fuertes en esta instancia y alcanzar una nueva final. Es importante mencionar que definirán la serie ante Rayados como locales y que un empate en el global los favorece por haber quedado mejor posicionados en la tabla general.