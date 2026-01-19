La polémica jugada contra Brian Rodríguez que debió ser sancionada, según los aficionados

Club América no levanta cabeza en el Clausura 2026. El equipo de André Jardine atraviesa el peor inicio de torneo de los últimos 55 años ; sin victorias y sin goles a favor en tres jornadas disputadas de la Liga BBVA MX. Sin embargo, este calvario podría haber terminado si el árbitro tomaba otra decisión en una jugada de Brian Rodríguez.

Por la Jornada 3 del certamen, América empató 0-0 este domingo ante Pachuca y los aficionados estallaron en las redes contra el arbitraje, a raíz de una polémica de la que hasta el propio Jardine habló en la rueda de prensa . Lo cierto es que todo gira en torno a una jugada en la que Brian Rodríguez cayó en el área, pero no se sancionó penal.

La polémica jugada de Brian Rodríguez que enfureció a los americanistas

A los 28 minutos de juego, Brian Rodríguez se metió al área de los Tuzos y, justo antes de poder hacer algo, fue derribado por Eduardo Bauermann. En ese instante, todos en Club América pidieron penal, pero Luis Enrique Santander, arbitro principal del encuentro, no sancionó ninguna infracción.

La esperanza de las Águilas tras esta decisión de Santander era que el VAR decidiera intervenir para, por lo menos, revisar la acción de Bauermann contra Rodríguez cuando la pelota no esté en juego. Sin embargo, esta posibilidad duró poco, ya que el juez sancionó un tiro libre contra Elías Montiel y en ningún momento fue llamado para rever el posible penal.

Las reacciones de los aficionados del América en las redes

El video de la jugada en la que Bauermann interceptó a Rodríguez en el área no tardó en volverse viral en redes sociales, y la afición americanista mostró todo su enojo. "Es increíble que Santander siga pitando", "No mam*s con ese árbitro" y "Acaban de robarnos nuevamente", fueron algunos de los comentarios destacados.

Por si fuera poco, las polémicas no acabaron allí. Los americanistas también protestaron otra acción este domingo ante Pachuca: una posible roja a Pedro Pedraza por su entrada a Rodrigo Dourado. No obstante, este fue sancionado con una tarjeta amarilla por el juez.