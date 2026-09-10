Tenía todo listo para ir a Europa, pero una lesión lo frenó; esto pasó con este seleccionado nacional

Sin lugar a dudas, Alexis Vega es uno de los talentos más reconocibles y destacados de la última época en el futbol mexicano. Siempre se le indicaron capacidades de crack y ha demostrado ser un excelente futbolista. Incluso, se le veía madera para dar el salto a Europa, sin embargo él mismo confesó que una decisión le truncó el sueño. Así fue cómo el ícono del Toluca perdió su oportunidad de emigrar al otro lado del charco.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

¿Por qué Alexis Vega no dio el salto al futbol de Europa?

Aunque siempre se manejaron rumores alrededor del interés de clubes europeos, Alexis confesó que no tuvo muchas propuestas. Sin embargo, cuando decidió terminar su etapa con el Guadalajara, llegó el Espanyol para llevárselo a España. Sin embargo, una decisión cambió todo por querer estar presente. Decidió viajar con sus compañeros para despedirse con ellos en cancha… y allí se lesionó.

“Una vez estuve a nada de llegar al Espanyol, ya tenía un acuerdo cerrado con ellos cuando estaba en Chivas. Mi representante me dijo que si quería que ya no fuera a San Luis, que viajara a Barcelona a presentar exámenes médicos. Y yo, por estar con mis compañeros y jugar mi último partido, dije que quería viajar. Me lesiono la rodilla".

Según las declaraciones de Vega, su oportunidad de llegar a Europa se complicó pero incluso los doctores aún le querían. Al final no se dio el fichaje (parece que por decisión del dueño) y él tomó la decisión de volver al Toluca. Dicho asunto le permitió consolidarse como el último gran referente de los mexiquenses. "La vida me tenía preparado algo más bonito, regresar a casa para conquistar más títulos con el equipo de mis amores”.

¿Alexis Vega tuvo ofertas recientes de Europa?

A sus 28 años, el ariete ha manifestado su intención de salir a Europa, sin embargo no concretó ningún fichaje y dicha opción del Espanyol fue alrededor del 2018-19. Siendo dos veces mundialista no parece imposible un movimiento sorpresa, pero el discurso general del nacido en Ciudad de México es consolidarse en Toluca y seguir en la consecución de títulos. Formó parte importante del bicampeonato en Liga MX, aunque por temas de selección no estuvo en la obtención de la Concachampions. Ante eso, hoy la gente ya le pone el mote de ídolo, aunque se espera que siga siendo importante con los diablos.