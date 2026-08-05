La Leagues Cup continuará con la actividad de la Jornada 1 de la Fase de Grupos este miércoles 5 de agosto, luego un primer día lleno de emociones. Los primeros resultados dejaron varias sorpresas, como la goleada contra Pumas por 3-0 contra Charlotte FC o la victoria por la mínima del Atlante en su primera presentación en el torneo.

Cabe resaltar que la Leagues Cup es una competición relativamente nueva, ya que su primera aparición se dio en el año 2021. Con el paso del tiempo, el torneo fue ganando cada vez más relevancia, por lo que el premio del equipo ganador también creció para esta edición 2026. Muchos se preguntan cuál es el premio económico que se lleva el campeón y aquí, en TV Azteca Deportes, te lo decimos.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Leagues Cup 2026?

El equipo que se proclame campeón de la Leagues Cup 2026 podría obtener aproximadamente 2 millones de dólares, cantidad equivalente a más de 36 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

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La cifra contempla los diferentes ingresos acumulados por el club durante su participación, como los pagos por disputar encuentros, las bonificaciones por victoria y el incentivo correspondiente a levantar el título.

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Sin embargo, la organización de la Leagues Cup no ha presentado públicamente un documento con el reparto oficial de la bolsa económica para la edición 2026. Por ese motivo, los 2 millones de dólares deben considerarse como una cantidad estimada a partir de distintos reportes y de la estructura utilizada durante las ediciones anteriores.

¿Cómo se reparten los premios de la Leagues Cup?

Los participantes reciben ingresos desde el comienzo del torneo. Diferentes reportes señalan que cada equipo obtiene aproximadamente 100 mil dólares por partido disputado, además de un bono cercano a los 50 mil dólares por cada victoria conseguida.

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Los premios aumentan conforme los clubes avanzan dentro de la competencia. De esta manera, el campeón puede acercarse a los 2 millones de dólares después de jugar la Fase Uno, los cuartos de final, las semifinales y la final.

Los mismos reportes colocan la recompensa del subcampeón alrededor de un millón de dólares, mientras que el tercer lugar podría recibir aproximadamente 500 mil dólares. La distribución definitiva puede variar debido a los acuerdos comerciales y operativos existentes entre la MLS, la Liga BBVA MX y cada uno de los clubes participantes.