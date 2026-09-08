Este es el nuevo escupitajo que Chicharito realizó sobre Chivas

La relación del Club Deportivo Guadalajara y el Chicharito Hernández es algo que en la visión general se percibe totalmente rota. Su segunda infructífera etapa con Chivas y comentarios posteriores de su salida hicieron que una buena parte de la afición le viera incluso con odio. Por eso una nueva acción suscitada el fin de semana todavía agrega más sal a la herida de la afición rojiblanca.

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¿Por qué la afición de Chivas está atacando al Chicharito?

Javier Hernández Balcázar fue un referente del Guadalajara y de la selección mexicana, pero en su vuelta a la Liga BBVA MX, futbolísticamente se dio una etapa poco beneficiosa para el equipo y para el histórico ariete. Ahora, las redes sociales no le perdonan nada al nacido en Jalisco. Y es que muchos incluso lo catalogaron como traidor por una firma.

El domingo pasado, Chicharito fue un invitado especial por parte de la Leagues Cup para estar en las actividades de la final y el partido por el tercer lugar. Y al ser un personaje evidentemente mediático, la afición presente en el estadio le pidió un autógrafo… incluyendo algunos aficionados del América que fueron al estadio para ver a su equipo pelear por el tercer sitio del torneo.

Precisamente en ese contexto se dio la nueva polémica, pues para muchos seguidores del chiverío, el Chicharito tuvo que negarse a firmar playeras del América. Según ciertas interpretaciones, un referente del Guadalajara debe evitar firmar la playera del acérrimo rival. Por eso algunos se descargaron contra la figura del aún máximo goleador de la selección mexicana.

¿El Chicharito ya se retiró del futbol profesional?

No, aunque se le vinculó con algunos clubes de la liga mexicana, Chicharito decidió regresar a los Estados Unidos tras su etapa con el LA Galaxy. El ariete de 38 años jugará en una nueva franquicia que se adentra en el nivel de segunda división del soccer en los Estados Unidos. El Atlético Dallas es quien apostó por la figura del histórico delantero mexicano. Pero parece que su vuelta a las canchas se dará hasta el 2027, recordando que es un nuevo club en el circuito profesional.