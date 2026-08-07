La verdadera razón de por qué para la directiva de Cruz Azul es tan importante ganar la Leagues Cup 2026

Cruz Azul inició con el pie derecho su camino en la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Joel Huiqui logró vencer por la mínima a Philadelphia Union en su primer partido de la Fase Uno, mejorando el panorama de cara a los Cuartos de Final en los próximos dos encuentros. Si bien es cierto que dicho torneo no suele ser considerado una prioridad por los equipos de la Liga BBVA MX, para La Máquina ganarlo podría ser muy especial.

Desde la asunción de Víctor Velázquez como presidente, Cruz Azul logró festejar tanto títulos nacionales como internacionales. Los cementeros rompieron su sequía de 23 años sin ser campeones del futbol mexicano bajo la dirección de Juan Reynoso. También ganaron títulos como el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX, Concacaf Champions Cup, entre otros. Sin embargo, en sus vitrinas aún no aparece la Leagues Cup.

La Leagues Cup es el único título que Cruz Azul aún no ganó con Velázquez

La Máquina cosechó seis títulos desde que el ingeniero Velázquez asumió a la presidencia del equipo en el año 2021. Sin embargo, la Leagues Cup no aparece entre ellos. Por esta razón, tener un buen papel en el torneo binacional y aspirar al título podría ser especial para Cruz Azul, ya que de esta manera habría sido campeón de todos los títulos posibles que se disputan en Concacaf y en México.

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Cabe destacar que el cuadro cementero todavía puede seguir ensanchando su palmarés. Además de jugar la Leagues Cup, los dirigidos por Huiqui también afrontarán la Campeones Cup donde el rival a vencer será el Inter Miami de Lionel Messi. Cruz Azul clasificó a dicho torneo por haberse consagrado en el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX, venciendo a Toluca en la final.

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Qué sigue para Cruz Azul en la Leagues Cup 2026

Cruz Azul comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026. La Máquina derrotó por 1-0 a Philadelphia Union, gracias al gol de José Paradela al minuto 3, y sumó sus primeros tres puntos en la competencia.

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Ahora, el equipo dirigido por Huiqui tendrá que disputar otros dos encuentros para intentar meterse en los Cuartos de Final. Su próximo compromiso será ante New York City FC el domingo 9 de agosto, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

La Máquina cerrará la Fase Uno el jueves 13 de agosto frente al Chicago Fire en el SeatGeek Stadium de Illinois.

El triunfo en el debut deja bien parado a Cruz Azul, aunque todavía no garantiza su clasificación. A diferencia de un sistema tradicional de grupos, los 18 clubes de Liga BBVA MX compiten en una misma tabla y solamente los cuatro mejores avanzarán a Cuartos de Final. Por ello, sumar ante NYCFC y Chicago será clave para mantenerse dentro de los puestos de clasificación.