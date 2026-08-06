Cruz Azul debuta con triunfo en la Leagues Cup 2026 sobre Philadelphia Union: resumen, mejores jugadas y goles

Cruz Azul se impuso por la mínima al Philadelphia Union en su primer partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. “La Máquina” de Joel Huiqui consiguió tres puntos valiosísimos gracias a un gol tempranero de José Paradela al minuto 3.

Todo apuntaba a una goleada del equipo de la Liga BBVA MX cuando Omar Campos había logrado marcar el segundo gol del encuentro al 13’. Sin embargo, el tanto no subió al marcador por un fuera de juego de Gabriel Fernández, quien fue el encargado de asistir al lateral de Cruz Azul.

El resto del encuentro fue uno donde Cruz Azul mantuvo la posesión del balón para evitar que los de la MLS empataran el juego. Además, la zaga cementera hizo una buena defensa para mantener la meta de Kevin Mier en cero.

El próximo partido del conjunto cementero será disputado el 9 de agosto contra el New York City FC a las 5:30, tiempo del centro de México. Por su parte, el Philadelphia Union continuará su participación cuando enfrente a los Rayos del Necaxa ese mismo día y a la misma hora.

En una tarde noche que se perfila para ser muy calurosa, el Cruz Azul se medirá ante el Philadelphia Union en el debut de ambos equipos en la temporada 2026 de la Leagues Cup, en la cancha del Subaru Park, la cual se pronostica con una asistencia importante para ver al actual campeón de la Liga MX hacer su arribo a la cancha del Union.

Ambas escuadras tienen mucha expectativa por lo que sucederá esta temporada, teniendo el título como uno de los objetivos a alcanzar en el campeonato, el cual por cierto ya lo obtuvo el equipo celeste en la primera edición en el 2019.

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Hora del partido Cruz Azul vs Philadelphia de la Jornada 1

El partido de la Máquina de Joel Huiqui, comienza a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

Antecedente de Cruz Azul vs Philadelphia Union en Leagues Cup

El Cruz Azul y Philadelphia tienen un antecedente en Leagues Cup, y se trata del partido que celebraron en la temporada 2024, cuando compartieron el Grupo D. El partido sucedió el 4 de agosto de aquel año y terminó empatado a un gol por escuadra.

En los penales, Cruz Azul se impuso por 5-3, logrando un punto extra al que sumaron con el empate en el tiempo regular.

Ahora Philadelphia busca defender su casa del arribo del campeón en Liga MX, que en el torneo local acaba de ser derrotado por el novedoso Atlante en un juego de 5 goles que cerró 3-2 para el Potro.

Los factores que vuelven al Philadelphia Union un equipo de peligro en este partido de Leagues Cup

-A considerar la defensa de Cruz Azul, es el atacante Milan Iloski, quien ha marcado en seis partidos consecutivos de MLS, un récord del club

-Ryan Richter es el entrenador interino de la escuadra de la MLS, pero ha ganado sus últimos tres partidos y se colocan con una inercia que lo podría consolidar en el banquillo

-El Philadelphia tiene en su plantilla a Cavan Sullivan de 16 años, quien es una de las jóvenes promesas del torneo y acumula cuatro asistencias

Los campeones en la historia de la Leagues Cup

2019: Cruz Azul (primer campeón)

2021: Club León

2023: Inter Miami CF

2024: Columbus Crew

2025: Seattle Sounders