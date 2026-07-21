Por qué Messi evitó ir a Buenos Aires y tomó un vuelo a otra parte de Argentina tras la final con España

A dos días de la dolorosa caída en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a España, Lionel Messi emprendió el regreso al país, pero optó por un camino diferente al del resto de la delegación de la Selección Argentina. Mientras la mayoría del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni arribaron en el vuelo oficial a Buenos Aires, el capitán de la Albiceleste decidió viajar por su cuenta en un vuelo privado directo desde Estados Unidos, acompañado por su pareja, Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos, para instalarse directamente en su ciudad natal, Rosario.

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Por qué Messi viajó a Rosario

La decisión de evitar la llegada masiva a la capital del país sudamericano responde a la necesidad de resguardarse junto a su círculo íntimo tras el desgaste emocional del torneo. Horas antes de emprender el viaje, el propio "10" dejó en claro el peso del resultado en sus redes sociales: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, expresó. Aterrizando a primera hora de este lunes en el aeropuerto internacional de Rosario, el astro fue recibido por una multitud de fanáticos que desafiaron la madrugada con banderas y cánticos de apoyo, aunque se retiró sin declaraciones en una camioneta rumbo al barrio cerrado Kentucky Club de Campo, en Funes.

❤️🇦🇷 ASÍ LLEGÓ MESSI A SU CASA EN FUNES. pic.twitter.com/Q57MMzoLQ9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 21, 2026

El futuro del capitán en la Selección Argentina se mantiene como una incógnita tras disputar su sexto mundial a los 39 años. A esta posible despedida se suman las dudas en torno a la continuidad del DT, quien deslizó que su ciclo podría concluir en diciembre, y la incertidumbre sobre la permanencia de referentes como el arquero Emiliano Dibu Martínez. Por lo pronto, el Inter Miami le ha otorgado absoluta libertad para gestionar sus tiempos de descanso antes de retomar los entrenamientos en la Major League Soccer, permitiéndole sanar en su refugio rosarino el impacto de una final que marcó el cierre de una era inolvidable.

Vale destacar que La Pulga no sólo debe transitar el duelo deportivo, sino que además atraviesa un proceso incómodo desde lo familiar. De hecho, poco antes del debut se filtró la información de los problemas de salud de su padre.