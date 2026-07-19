¿Argentina tiene un juego sucio? La contundente respuesta que dio el DT de España

A pocas horas de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el entrenador de España, Luis de la Fuente, ha zanjado cualquier polémica sobre el estilo de juego de la Selección Argentina. En la conferencia de prensa oficial, ante la consulta sobre si consideraba que el conjunto de Lionel Scaloni emplea un "juego sucio", el técnico fue tajante: "No se me ocurriría pensar eso, por favor. Yo respeto las opiniones de todo el mundo pero dentro del mismo respeto".

Argentina se prepara para chocar con España de Luis De La Fuente|Crédito: @Argentina / X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Lejos de entrar en terrenos de confrontación, De la Fuente subrayó su profunda valoración por el proceso que atraviesa la Albiceleste. "Tengo una admiración extraordinaria por una selección que viene de ser campeona de la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo, y además son dirigidas por un amigo mío", declaró, reafirmando el vínculo de camaradería que mantiene con Scaloni. Para el estratega español, el duelo será un choque de iguales donde la clave pasará por la gestión emocional y técnica del encuentro: "El que mejor domine las situaciones estará más cerca de ganar", sentenció, anticipando un partido marcado por la "brillantez y el talento".

Qué piensa De la Fuente sobre Lionel Messi

Sobre la figura excluyente del certamen, el capitán Lionel Messi, De la Fuente ofreció una visión de respeto generacional, marcando distancia entre la leyenda y las nuevas promesas como Lamine Yamal. "Messi es irrepetible", afirmó el técnico, destacándolo como un modelo de conducta para los futbolistas jóvenes. En lo que respecta a la táctica para neutralizar al 10 argentino, fue claro: "Vamos a estar muy atentos, pero no le vamos a poner marcaje individual", prefiriendo confiar en una estructura colectiva que, según él, comparte "ciertas similitudes de carácter y actitudes" con la Argentina de Scaloni.

Finalmente, el entrenador español hizo un llamado a la jerarquía del espectáculo. Con el foco puesto en que el fútbol prevalezca sobre cualquier otra circunstancia, De la Fuente expresó su deseo de que el arbitraje esté a la altura de una final mundialista. "Espero que los árbitros estén para ayudar al espectáculo", señaló, concluyendo que, independientemente del resultado, el cruce entre dos selecciones que han demostrado una resiliencia notable ante las situaciones complicadas promete ser un acontecimiento histórico para el deporte mundial.