Cruz Azul 0-0 Puebla EN VIVO y GRATIS | ver resultado de transmisión HOY martes 21 de julio, partido de Erik Lira de la Jornada 2 Torneo Apertura 2026 Liga MX; marcador online y en directo

Este martes 21 de julio del 2026, inicia la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 y el primer partido del día y de la fecha es el Cruz Azul vs Puebla.

Así llegan Cruz Azul y Puebla

El equipo Celeste llega de ganar su primer encuentro de la temporada al remontar un 2-0 de visitante ante Atlético de San Luis. La Máquina se perfila para poder defender el campeonato, buscar su onceavo título y hacer historia buscando el bicampeonato.

Por otra parte, el Puebla llega de vencer 1-0 a Juárez de visitante por lo que ante Cruz Azul será su segundo partido de visitante seguido en el torneo.

Un encuentro que luce complicado para el equipo de la franja pero que requiere de empezar a sumar victorias.

¿A qué hora inicia el partido de Cruz Azul vs Puebla?

El encuentro entre Cruz Azul y Puebla se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México. Este será el primero a disputarse el 21 de julio de 2026, ya que después se jugará el Toluca vs Pumas, mismo que podrás disfrutar en aztecadeportes.com.