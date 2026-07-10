Por qué Mikel Merino festejó de esa manera su gol agónico en España contra Bélgica

Mientras que que su salario no es altísimo, Mikel Merino fue el autor del gol agónico de España a Bélgica en el partido por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo que muchos no conocen es la razón de su festejo.

España se enfrentaba a Bélgica por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo eliminó al ganarle 2-1 gracias al gol de Mikel Merino. El futbolista del Arsenal ya le había convertido en los Octavos a Portugal y ahora hizo lo propio con los belgas.

|REUTERS

Mikel Merino festejó como su padre en España vs. Bélgica

El mediocentro de 30 años es hijo de Ángel Miguel Merino Torres, ex futbolista y entrenador que se destacó sobre todo con el Osasuna. Mikel Merino copió ese festejo en el gol del título por la Eurocopa y también ante Portugal y Bélgica en el Mundial.

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En noviembre de 1991, Miguel Merino, entonces futbolista de Osasuna, anotó el primer gol en la victoria 3-2 frente al Stuttgart en Alemania. Su particular celebración llamó la atención, pues dio la vuelta al banderín del córner mientras permanecía casi agachado y luego levantó ambos puños al frente para celebrar el tanto.

🇪🇸 Mikel Merino



¡Qué gran historia!



🔝Héroe de España en la victoria

2-1 sobre Alemania en Stuttgart.



Honró y recordó a su padre, Miguel

Merino Torres (en el festejo en el

banderín de córner), quien también

marcó con el Osasuna en ese mismo

estadio alemán hace 33 años. pic.twitter.com/xuzAnExvWe — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) July 5, 2024

Los resultados de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España terminó como líder del Grupo H tras sumar siete puntos. Después eliminó con autoridad a Austria en los 16avos de Final y superó por la mínima a Portugal en los octavos. Ahora le ganó los cuartos de final a Bélgica.

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

España 4-0 Arabia Saudita — Jornada 2

Uruguay 0-1 España — Jornada 3

España 3-0 Austria — 16avos de Final

Portugal 0-1 España — Octavos de Final

España 2-1 Bélgica — Cuartos de Final

Los resultados de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Bélgica avanzó a la fase eliminatoria como segundo del Grupo G. Luego necesitó del tiempo extra para eliminar a Senegal en los 16avos de Final y goleó a Estados Unidos en octavos. Ahora perdió con España en el duelo por las semifinales.

Bélgica 1-1 Egipto — Jornada 1

Bélgica 0-0 Irán — Jornada 2

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica — Jornada 3

Bélgica 3-2 Senegal (después del tiempo extra) — 16avos de Final

Estados Unidos 1-4 Bélgica — Octavos de Final

España 2-1 Bélgica — Cuartos de Final.

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