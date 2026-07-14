Por qué no fue mano de Yamal si el balón le pega en el brazo en el penal de España ante Francia

España y Francia se juegan todo en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en los primeros minutos este gran duelo ya nos dejó una jugada que involucró a Lamine Yamal en la cual el árbitro de CONCACAF, Iván Barton, terminó cobrando penal para el combinado español.

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España y Francia se juegan todo por un boleto a semifinales|X - @SEFutbol

En la misma jugada que el silbante terminó cobrando penal para España, el balón le pegó en el brazo a Lamine Yamal una vez que hizo el anticipo a Digne. Sin embargo, al tener la mano pegada al cuerpo y no ampliar volumen, Barton determinó que no fue motivo suficiente para cobrar mano y posteriormente terminó cobrando el tiro desde los doce pasos que Oyarzabal transformó en gol.

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Esto dice el reglamento sobre las manos y lo que ocurrió con Yamal en España vs Francia

Según la IFAB (International Football Association Board) una mano es penal en el fútbol cuando un jugador toca el balón deliberadamente con la mano o el brazo, o de manera accidental si su brazo se encuentra en una posición antinatural (separado del cuerpo), aumentando el volumen de su área y ocupando más espacio.

Con la aclaración reglamentaria, la polémica del penal de Digne a Yamal queda atrás. Lo cobrado por el árbitro de El Salvador, Iván Barton, fue correcto. Gracias al tanto que derivó de esta falta y el segundo gol de Pedro Porro, España venció a Francia por 2-0 y avanzó a la final de la cita mundialista.