Gilberto Mora no está en la lista de convocados por la Selección de México Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 dio a conocer la lista de 21 futbolistas que disputarán el Campeonato Sub-20 de Concacaf. El torneo entregará boletos para la Copa del Mundo Sub-20 de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, un nombre que muchos esperaban ver quedó fuera de la convocatoria: Gilberto Mora.

El director técnico Alex Diego presentó el plantel que competirá del 24 de julio al 9 de agosto en Puebla y la Ciudad de México. Entre los convocados aparecen jugadores de clubes de la Liga BBVA MX y del extranjero, pero Gilberto Mora no forma parte de la lista, pese a que era considerado uno de los talentos con mayor proyección del futbol mexicano.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

Gilberto Mora quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha explicado oficialmente la ausencia del mediocampista de Xolos de Tijuana. Sin embargo, el contexto ayuda a entender la decisión. Mora viene de participar con la Selección Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde ya fue considerado como parte del plantel mayor.

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Tras finalizar su participación en el Mundial, el siguiente objetivo de Morita será incorporarse por completo a Xolos para disputar el Apertura 2026. El joven continuará su desarrollo con el primer equipo mientras sigue despertando interés fuera de México, especialmente desde Europa.

ÚLTIMA HORA: México revela sus 21 convocados para pelear el boleto a los Juegos Olímpicos de LA 2028 y el Mundial sub20

Gilberto Mora también aparece en el radar del futbol europeo

Otro de los factores que rodean el presente del mediocampista son los rumores sobre un posible salto al futbol europeo. Diversos reportes lo colocan como uno de los mexicanos con mayores posibilidades de salir al extranjero una vez que cumpla los 18 años, el próximo 14 de octubre, cuando ya podrá concretar una transferencia internacional.

Mientras tanto, la Selección Mexicana Sub-20 buscará cumplir sus dos objetivos en el Campeonato de Concacaf. Alcanzar las semifinales otorgará el boleto al Mundial Sub-20 de 2027, mientras que llegar a la final significará la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aunque Gilberto Mora no estará en esta convocatoria, todo apunta a que su presente ya está enfocado en consolidarse con la Selección Mexicana absoluta y en dar el siguiente paso de su carrera profesional.

