Lamine Yamal vs Mbappé: cuál de los dos tiene el sueldo más grande

Con simulaciones y apuestas ya hechas, la semifinal entre Francia y España de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentará a dos de las principales figuras del futbol. Kylian Mbappé y Lamine Yamal llegan como referentes de sus selecciones y también destacan por los contratos con gran salario que firmaron con el Real Madrid y el FC Barcelona.

Mbappé buscará mantener el liderato en la carrera por la Bota de Oro del Mundial, mientras que Yamal intentará conducir a España a una nueva final. Además de su rendimiento dentro del campo, ambos aparecen entre los futbolistas mejor remunerados del planeta, aunque existe una diferencia importante entre sus ingresos.

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La diferencia salarial entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal

De acuerdo con cifras de Capology, Kylian Mbappé percibe 31.25 millones de euros por temporada con el Real Madrid. Por su parte, Lamine Yamal recibe casi 21 millones de euros anuales tras su renovación con el FC Barcelona.

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La diferencia entre ambos asciende a 10 millones de euros por temporada. Pese a la distancia, Yamal ya forma parte del grupo de futbolistas con mejores salarios en Europa, mientras que Mbappé continúa entre los jugadores con los contratos más elevados del futbol internacional.

|Instagram: Kylian Mbappé

Mbappé y Yamal llegan en gran momento al Mundial 2026

El delantero francés atraviesa otro torneo destacado. Mbappé suma 8 goles y lidera la lucha por la Bota de Oro. Además, fue elegido Jugador del Partido en tres ocasiones.

Del lado español, Lamine Yamal ha confirmado el crecimiento que mostró durante la temporada con el Barcelona. El atacante marcó un gol frente a Arabia Saudita en la fase de grupos y acumula dos premios MVP en la Copa del Mundo, siendo uno de los futbolistas más determinantes del conjunto de Luis de la Fuente.

El duelo entre Mbappé y Yamal tendrá un lugar en la final en juego

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Estadio Dallas por un boleto a la final del Mundial 2026. Más allá del resultado colectivo, el encuentro también pondrá frente a frente a dos cracks generacionales como Mbappé y Yamal.

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