¿Por qué no hay partidos de la Liga BBVA MX el fin de semana que inicia el viernes 7 de agosto?

Los aficionados del futbol mexicano tendrán que esperar hasta el 15 de agosto para poder ver a su equipo favorito compitiendo en la jornada 4 del Apertura 2026, ¿la razón? se juega la fase grupos de la Leagues Cup a partir del 4 de agosto hasta el 13 de agosto. Este es el motivo principal por el cual no habrá partidos del Apertura 2026 para este próximo fin de semana; sin embargo, la jornada 4 nos traerá partidos espectaculares que valdrán mucho la pena.

Arranque de la Leagues Cup

La jornada 1 de la Leagues Cup se inaugurará en punto de las 5:45 pm con dos partidos simultáneos, Cincinnati vs Pachuca y Columbus Crew vs Atlas, estos serán los duelos inaugurales de esta nueva edición; 15 minutos después, en punto de las 18:00 horas Pumas visitará al Charlotte FC en busca de revancha ante los equipos de la MLS, por su parte, Minnesota recibirá al FC Juárez a las 18:30 horas, Tigres enfrentrará al Real Salt Lake a las 20:00 horas y para cerrar la noche el Atlante se enfrenta a Whitecaps en su debut en esta competencia.

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¿Cuándo regresa la Liga BBVA MX?

La poderosa Liga BBVA MX regresa a nuestros pantallas el 15 de agosto con el partido entre Atlante y Toluca en el estadio Banorte, partido que tendrá todas las miradas encima tras el mal arranque de Torneo del Toluca y el gran inicio del Atlante. Esa misma noche, Rayados de Monterry recibe al FC Juárez en punto de las 19:00 horas y para terminar el día, los rojinegros del Atlas reciben a Tigres en punto de las 21:00 horas.

Los Pumas de la UNAM regresan al estadio Olímpico Universitario para recibir a los Gallos de Querétaro al mediodía y ya más por la tarde, el Club América recibe al Atlético de San Luis en busca de mantener su liderato; ya encaminados al cierre del día, Santos recibe a Chivas a las 19:00 horas y Xolos enfrenta al Cruz Azul a las 21:00 horas. El lunes 17 de agosto se jugará el Necaxa vs León en punto de las 19:00 horas y la jornada terminará con el enfrentamiento entre Pachuca y Puebla.

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