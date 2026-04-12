¿Por qué no juega Marcel Ruiz en Toluca vs. San Luis por el Clausura 2026?

Toluca buscará volver al triunfo esta noche cuando reciba a Atlético San Luis en el Estadio Nemesio Diez, partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026. Los escarlatas suman tres juegos consecutivos de Liga BBVA MX sin conocer la victoria y buscarán aprovechar la reciente caída de Chivas frente a los Tigres para acercarse al liderato.

Actualmente, el equipo de Antonio Mohamed se ubica tercero en la tabla general con 26 unidades, a 4 del líder Guadalajara (31). El partido tendrá como atractivo un duelo de goleadores entre Paulinho y João Pedro, dos delanteros más que probados en la Liga BBVA MX. Sin embargo, los Diablos Rojos afrontarán este choque sin una de sus máximas figuras: Marcel Ruiz.

Marcel Ruiz se lesionó en el partido ante San Diego FC|David Leah/David Leah

¿Por qué no juega Marcel Ruiz en Toluca vs. Atlético San Luis?

El mediocampista no quiere perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, a pesar de que el club informó que padece de una ruptura de ligamento cruzado, regresará a las canchas en los próximos días. Sin embargo, no lo hará en el juego contra San Luis, por lo que estará fuera de la convocatoria del ‘Turco’ Mohamed para esta fecha 14 del Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



El seleccionado mexicano de 25 años tiene fecha de regreso y sería el día 18 de abril cuando Toluca se enfrente al América en el Estadio Banorte, partido correspondiente a la Jornada 15 del futbol mexicano. En este contexto, Ruiz descansará contra San Luis y tampoco verá acción en el duelo entre semana que tendrán los Diablos Rojos contra LA Galaxy por los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

El objetivo de Marcel Ruiz es disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y, tras diagnósticos recientes, se llegó a la conclusión de que podría regresar al terreno de juego ya que su rodilla se encuentra estable y el jugador no siente dolor. Serán semanas claves para el mediocampista, quien esperará por su regreso durante la próxima semana.

|Crédito: @marcelruizsuarez

Antonio Mohamed respalda la decisión de Marcel Ruiz

A pesar de que su regreso anticipado a las canchas podría tener repercusiones graves en el físico del futbolista, el ‘Turco’ Mohamed respaldó a Marcel Ruiz con su decisión y no pondrá ningún tipo de oposición.

“Él tiene que hacer lo que le diga su corazón. Yo haría lo mismo que él. Veremos qué depara el destino. Estas semanas serán decisivas para él, nosotros no metemos ningún tipo de presión, es una decisión personal, es su cuerpo y nosotros estamos apoyándolo en todo”, expresó el director técnico en conferencia de prensa.

