Así va la tabla de goleo tras el partido pendiente de la jornada 7 del Clausura 2026

La luna de miel continúa entre Armando González y los goles. El delantero de las Chivas del Guadalajara lidera la tabla de romperredes tras 13 jornadas completas disputadas y 12 anotaciones hechas. El ariete rojiblanco no ha bajado su nivel en este Torneo Clausura 2026 y de seguir así, podrías ser una de las grandes sorpresas en la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Seguido de la famosa 'Hormiga', Joao Pedro no frena el paso y registra 11 tantos en el presente torneo. El ítalo-brasileño del Atlético San Luis ha sido de lo más destacado del club potosino y no por nada, Cruz Azul lo quería a principios de este semestre. Curiosamente, el top 3 lo cierra Paulinho del Toluca con seis tantos anotados. Cabe recordar que, estos tres delanteros son los actuales monarcas de goleo tras lo hecho en el Apertura 2025.

Tabla de goleo Clausura 2026 tras partido pendiente

Armando González (Chivas) - 12 goles

Joao Pedro (Atlético de San Luis) - 11 goles

Paulinho (Toluca) - 6 goles

Diber Cambindo (León) - 6 goles

Kevin Castañeda (Tijuana) - 6 goles

José Antonio Paradela (Cruz Azul) - 5 goles

Salomón Rondón (Pachuca) - 5 goles

Juninho (Pumas) - 5 goles

Arturo González (Atlas) - 5 goles

Javier Ezequiel Ruiz (Necaxa) - 5 goles

Viernes Botanero y Sábado Felino

Recuerda que en la jornada 14, TV Azteca Deportes te tendrá tres partidos del Clausura 2026. Primero, el ya tradicional Viernes Botanero con doble cartelera; Puebla recibirá al Club León en el Estadio Cuauhtémoc y después, Bravos de Juárez le hará los honores a los Xolos de Tijuana en un duelo vital en sus aspiraciones de liguilla.

Para el sábado 11 de abril, el 'Volcán' abrirá sus puertas para recibir a sus Tigres de la UANL y a las Chivas del Guadalajara en un cotejo con sabor a liguilla y con ambos clubes en zona de liguilla. Así que ya lo sabes, no hay razón para no disfrutar el futbol mexicano por la mejor señal; la de TV Azteca Deportes.