Por qué el partido de Pumas ante Cincinnati es VITAL en la Leagues Cup

Pumas recibió un golpe inesperado en su debut de la Leagues Cup 2026. Los universitarios cayeron por goleada 3-0 ante Charlotte FC en su presentación, partido que se jugó en el Bank of America Stadium de Estados Unidos. Este resultado no solo significó una derrota para la UNAM, sino que también dejó muy complicado el panorama para avanzar a los Cuartos de Final.

Esteban Solari deberá buscar una solución en un calendario más que ajustado. Resulta que Pumas volverá a jugar por la Leagues Cup este mismo viernes 7 de agosto, donde le tocará enfrentar al FC Cincinnati, uno de los equipos más fuertes de la MLS en la última temporada. Sin embargo, un resultado adverso podría dejar al cuadro universitario sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Por qué Pumas necesita vencer a Cincinnati

El encuentro ante Cincinnati es vital porque Pumas comenzó la competencia sin puntos y con una diferencia de goles de -3. Una nueva derrota dejaría al club universitario con posibilidades mínimas de avanzar a los Cuartos de Final.

La Leagues Cup otorga tres puntos por una victoria conseguida durante los 90 minutos. Si el partido termina empatado, cada equipo recibe una unidad y el ganador de la tanda de penales suma un punto adicional.

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Por ese motivo, el resultado que realmente necesita Pumas es un triunfo en tiempo regular. Ganar desde los once pasos le permitiría sumar dos unidades, pero lo mantendría lejos de los primeros lugares y aumentaría su dependencia de otros resultados.

Qué necesita Pumas para clasificar a Cuartos de Final

Pumas todavía tiene seis puntos disponibles. Para alcanzar esa cantidad deberá vencer a Cincinnati y posteriormente superar a Columbus Crew, su último rival durante la Fase Uno.

Llegar a seis unidades mantendría con vida a los universitarios, aunque el boleto no estaría asegurado. El equipo también necesitará que varios representantes de la Liga BBVA MX dejen puntos durante sus respectivos encuentros.

El formato establece una tabla independiente para cada liga. Los cuatro mejores equipos mexicanos y los cuatro mejores clubes de la MLS avanzarán a los Cuartos de Final.

Esto significa que Pumas compite directamente contra los otros 17 representantes del futbol mexicano, pese a enfrentar únicamente a rivales estadounidenses durante esta instancia.

Cuándo juega Pumas contra Cincinnati

Pumas enfrentará a Cincinnati este viernes 7 de agosto en el TQL Stadium. El partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto de Solari cerrará su participación en la primera fase el martes 11 de agosto contra Columbus Crew.

Los universitarios ya no cuentan con espacio para otra actuación como la mostrada ante Charlotte. Ganar sus dos compromisos restantes y mejorar la diferencia de goles representa el escenario más favorable para conservar posibilidades reales de avanzar en la Leagues Cup.