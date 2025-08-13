La verdad: por qué Chivas no quiere que ejecuten la cláusula de Hugo Camberos desde Europa

Chivas aún se está acoplando al estilo de juego de Gabriel Milito ya que no logra encontrar regularidad. El Rebaño viene de caer ante Santos Laguna por la mínima y, como si fuese poco, ahora una joven figura de la plantilla podría llegar a Europa. Nos referimos a Hugo Camberos, quien se desempeña como extremo y quien no ha sido tenido muy en cuenta por el entrenador argentino en este Apertura 2025.

Según el periodista César Luis Merlo, Chivas tiene sobre la mesa una oferta del Club Brugge de Bélgica por los servicios de Hugo Camberos. Los belgas ofrecen una cantidad cercana a su cláusula de rescisión, es decir, 6 millones de dólares. Sin embargo, el Rebaño no quiere dejar ir a su jugador mediante su cláusula de salida, ya que desean quedarse con un porcentaje de una futura venta. Si se da, se sumaría a la baja de Dylan Guajardo .

@camberos.58 Hugo Camberos dejaría Chivas para llegar a Brujas

La intención del Brujas es pagar los 6 millones de dólares para tener el 100% de la ficha de Camberos. Sin embargo, no pagarían esta cantidad de dinero al contado, sino que su deseo es pagar a plazos al Guadalajara. Ahora, los belgas deberán negociar con Chivas para sellar un porcentaje de futura venta, pues la directiva no tiene intenciones de dejar ir el 100% de su pase sabiendo que tan sólo tiene 18 años de edad y un interesante potencial, por lo que podrían seguir ganando dinero con él.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hugo Camberos con Chivas?

Hugo Camberos es uno de los diamantes en bruto que tiene Chivas y por ello, renovó su contrato recientemente. Pues el habilidoso extremo extendió su vínculo con el Rebaño hasta el 30 de junio de 2027, por lo que aún tiene dos años más de contrato con el conjunto de Guadalajara. De esta manera, Brujas deberá ofrecer una buena cantidad de dinero para adueñárselo.

La carrera de Hugo Camberos hasta el momento

El delantero se formó en las fuerzas básicas del Guadalajara y debutó como profesional este mismo año 2025. Sin embargo, antes tuvo un paso por la Liga Expansión ya que a mediados de 2024, Chivas lo cedió a CD Tapatío para que tenga rodaje. Regresó en enero de este año, pero tras la llegada de Gabriel Milito como entrenador, el joven de 18 años perdió terreno y ahora podría repuntar su carrera en Europa.

