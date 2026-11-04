Porto 1-1 Napoli EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 4 de noviembre, partido de la Jornada 4 de la UEFA Champions League en Estadio do Dragão

Este miércoles 4 de noviembre del 2026, se enfrentan Porto vs Napoli en un partido de la Jornada 4 de la UEFA Champions League. El partido inicia en punto de las 14 horas tiempo del centro de México y se va a disputar en el estadio Do Dragao- Portugal, la casa del equipo luso.

Así llegan Porto y Napoli

El Porto llega como líder absoluto de la Primeira Liga, con un arranque perfecto al registrar 10 victorias en 10 partidos. En Champions League no ha tenido el rendimiento esperado pues se mantiene con cero puntos tras tres derrotas consecutivas, 0-2 vs Manchester City, 2-3 vs Betis y 0-1 vs PSV.

Por otra parte, el Napoli al encuentro con varias bajas importantes. En Serie A está octavo con 14 puntos en 10 partidos tras 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas. En Champions suma 3 puntos al tener solo una victoriade 4-3 ante Bodø/Glimt, en sus otros dos encuentros perdio, 3-1 ante Villarreal y 1-0 ante Napoli.

Dónde mirar en vivo Porto vs Napoli

Podrás mirar en vivo todas las actualizaciones que estamos realizando del partido en directo. Con alineaciones, goles, jugadas y marcador actualizado en tiempo real. El juego comienza en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Portugal se juega a las 20:00 horas.