Esta es la nueva alineación de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol obtuvo su pase para la siguiente edición de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, por lo que de inmediato se vuelve una de las escuadras con grandes posibilidades de medalla después de lo ocurrido en Londres 2012 y Tokio 2020.

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Si bien es cierto que la Selección Mexicana no estuvo presente en París 2024, la realidad es que el conjunto nacional cuenta con una base muy sólida de elementos que cumplen con la edad para estar en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, motivo por el cual este es el posible XI que podría entregar el equipo para este evento.

¿Qué refuerzos podría tener la Selección Mexicana para Los Ángeles 2028?

Como sabes, cada equipo tiene la posibilidad de reforzarse con tres elementos mayores a los 23 años de edad para disputar el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos. Bajo este contexto, existen posiciones puntuales en las que la Selección Mexicana podría reforzarse.

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🔥 SANTI SANDOVAL SIGUE HACIENDO GOLES



Desde su doblete ante Tigres, suma seis goles entre Chivas y la Selección Mexicana Sub-20.



También le marcó a Cruz Azul, Antigua y Barbuda, Seattle Sounders y Xolos.



Cambia el escenario, pero Santi sigue respondiendo.#Chivas pic.twitter.com/ZLlzUQeld9 — Quinto Partido (@quintopartidoof) August 28, 2026

Si consideramos el nivel actual de algunos elementos, no se descarta que Israel Reyes sea una de las posibilidades más latentes para reforzar la defensa central o, en su defecto, buscar convencer a Johan Vásquez, mismo que es el mejor jugador defensivo mexicano de la actualidad.

Un centro delantero siempre será bienvenido y más cuando la Selección Mexicana aqueja un elemento imponente en este sector, por lo que Julián Quiñones alza la mano en este aspecto. Finalmente, no se descarta un jugador polivalente que pueda jugar en distintas posiciones como Erik Lira o, bien, Edson Álvarez.

¿Cómo sería el XI de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos?

Mientras que Emmanuel Ochoa sería el guardameta titular, los cuatro en el fondo serían Echilvestri, Ochoa, Johan Vásquez y Soto. En el centro del campo aparecerían elementos como Obed Vargas, Erik Lira, Sandoval, Camberos y Gilberto Mora, mientras que el eje de ataque sería Julián Quiñones.