NBA 2026: ¡Todo listo! Así se disputarán los playoffs hoy sábado 18 de abril

¡La fiesta ha comenzado! Después de una temporada regular por demás intensa, así como de una etapa de Play-In que trajo consigo algunas sorpresas al respecto, finalmente la postemporada del baloncesto profesional ha llegado. ¿Qué juegos de los playoffs de la NBA se disputarán hoy sábado 18 de abril?

Los playoffs de la NBA

Lo primero a tener en cuenta es que, durante este sábado 18 de abril, se disputará la primera ronda de la postemporada dentro de la NBA. Dos partidos corresponden a la Conferencia Este, mientras que los dos restantes forman parte de la Conferencia Oeste. ¿A qué hora se disputarán?

¿A qué hora serán los juegos de los playoffs de la NBA hoy sábado 18 de abril?

El primer juego programado pertenece a la Conferencia Este y será el duelo entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors, programado para iniciar a las 11 de la mañana, tiempo centro de México, en el Rocket Arena.

Más adelante llega el Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves, el primer juego correspondiente a la Conferencia Oeste que comenzará en punto de las 13:30 horas en el Ball Arena de Denver.

Elevating our preparation. pic.twitter.com/BXXgOx7Aqw — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 17, 2026

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A las 4 de la tarde, hora centro de México, se disputará el segundo y último juego de hoy correspondiente a la Conferencia Este de la NBA entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks, mismo que se realizará dentro del mítico Madison Square Garden.

Finalmente, es la Conferencia Oeste quien cierra con los juegos de hoy sábado 18 de abril con el partido entre Los Ángeles Lakers y los Houston Rockets, el más interesante y llamativo de este día que se disputará en punto de las 18:30 horas en el Crypto.com Arena.

¿Cuándo inician las semifinales y la final de Conferencia en la NBA?

Se tiene programado que las semifinales de conferencia comiencen a principios del próximo mes, mientras que las finales se realicen a mediados de mayo. Con ello, las finales de la NBA comenzarán el domingo 3 de junio, teniendo como calendario el siguiente: 3, 5, 8, 10, 13, 16 y 19 de junio, estos últimos tres en caso de ser necesarios.