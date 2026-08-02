¿Mauro Icardi jugará en México? Esta es su postura ante el interés de la Liga BBVA MX

Mauro Icardi se presenta como una de las opciones más interesantes del mercado de verano dentro de la Liga BBVA MX. En estos momentos, el delantero argentino se encuentra en condición de agente libre tras haber finalizado su contrato con el Galatasaray de Turquía. Su perfil goleador y con alto recorrido en Europa han llamado la atención de los equipos más importantes de México.

Clubes como el América y Cruz Azul se han interesado en el fichaje de Icardi para afrontar el Apertura 2026, aunque no son los únicos equipos que siguen sus pasos. En este contexto, se dio a conocer cuál es la postura del jugador respecto a los sondeos que llegan desde la Liga BBVA MX y la noticia no es alentadora.

La Liga BBVA MX no es prioridad para Mauro Icardi

Según reportes que llegan desde Argentina, el ex Inter de Milán tiene como prioridad mantenerse en Europa y no salir del continente. Sin embargo, es una realidad que aún no cuenta con ofertas concretas sobre la mesa, por lo que su opinión podría cambiar durante el transcurso del mercado de verano.

Mauro Icardi es pretendido por la Liga BBVA MX|Crédito: @mauroicardi / IG

Lo cierto es que Icardi esperará a recibir ofertas de clubes europeos, dejando a un lado la posibilidad de arribar a la Liga BBVA MX. No obstante, hay que destacar que el futbol mexicano no es el único interesado en el atacante de 33 años, ya que otros mercados también están evaluando su posible contratación.

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Argentina aparece como destino posible para Icardi

Además de los clubes mexicanos, Icardi tiene varios pretendientes en Argentina. El equipo que mayor interés ha mostrado en el delantero en las últimas horas fue Boca Juniors, club que está en busca de un nuevo centro atacante para la Liga Profesional y Copa Sudamericana.

La información indica que Mauro no descartaría la posibilidad de fichar por el ‘Xeneize’, pero como sucede con las ofertas de la Liga BBVA MX, el argentino tiene como prioridad fichar por un club europeo. La novela seguirá su curso durante el mercado de fichajes, pero la falta de ofertas desde Europa podrían acercar a Icardi al futbol mexicano.