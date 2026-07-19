La Liga BBVA MX seduce a Mauro Icardi: dos clubes mexicanos buscan al goleador argentino

La Liga BBVA MX podría tener a una nueva estrella mundial en el Apertura 2026. Distintos clubes del balompié nacional comenzaron a valorar la posible contratación de Mauro Icardi, quien finalizó su etapa en Galatasaray y se encuentra analizando propuestas a futuro para continuar con su carrera. México aparece como una de las opciones más tentadoras para el argentino.

Si bien es cierto que no existe ninguna oferta formal confirmada, reportes que llegan desde Argentina aseguran que dos equipos de la Liga BBVA MX siguen de cerca la situación del delantero de 33 años. A pesar de su edad, Icardi ha demostrado ser un atacante letal siendo figura en el propio Galatasaray y también en Inter de Milán. Sin embargo, no será una tarea sencilla su contratación.

Qué equipos de la Liga BBVA MX buscan a Icardi

Según los distintos reportes, Club América y Tigres serían los clubes del futbol mexicano que están interesados en el fichaje de Icardi. Incluso se ha reportado que, desde octubre de 2025, la directiva de las Águilas viene monitoreando la situación del futbolista argentino teniendo en cuenta que su contrato finalizaba en junio de este 2026.

Club América|Crédito: Club América / X

En estos momentos, Mauro Icardi se encuentra como agente libre en el mercado de fichajes tras haber finalizado su vínculo con el equipo turco. Esto quiere decir que cualquier equipo que desee ficharlo tendrá más fácilidades, pues no necesitará gastar dinero para comprar su carta. No obstante, el principal desafío será convencer al delantero con un salario competitivo.

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Cuál era el salario de Icardi en Galatasaray

Mauro Icardi percibía un salario oficial de 6 millones de euros netos por temporada en Galatasaray. Sin embargo, sus ingresos podían alcanzar los 10 millones de euros anuales al sumar bonos y aportes de patrocinadores.

Esto significa que el delantero argentino recibía cerca de 500 mil euros mensuales como sueldo garantizado. La cifra ascendía a unos 833 mil euros por mes si se contemplaban todos los conceptos incluidos en su contrato.

Mauro Icardi|@mauroicardi

Cabe destacar que Galatasaray le ofreció reducir al 50% su salario para renovar su contrato, condición que el jugador rechazó al considerar baja la oferta. Esto quiere decir que cualquier equipo que busque contratarlo deberá ofrecer cerca de 5 millones de euros por temporada, una cifra difícil para cualquier liga.

Cuál es el valor de mercado de Mauro Icardi

Mauro Icardi tiene un valor de mercado de 4 millones de euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, realizada en mayo de 2026. La cotización del delantero argentino disminuyó debido a su edad, sus antecedentes físicos y la finalización de su contrato con Galatasaray.

El atacante de 33 años llegó a estar tasado en 100 millones de euros durante su etapa con el Inter de Milán en 2018. Actualmente se encuentra como agente libre, por lo que cualquier equipo puede contratarlo sin pagar una transferencia, aunque deberá negociar su salario y una posible prima por fichaje.