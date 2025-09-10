Rayados sí está urgido por un refuerzo... pero no tanto: rechazaron a este crack que juega con Leo Messi

En Rayados de Monterrey sí están urgidos de un refuerzo. Domènec Torrent le ha podido en reiteradas ocasiones a la directiva que hagan el esfuerzo por un delantero. La necesidad no fue tan grande, diversos medios aseguran que Luis Suárez, compañero de Leo Messi en el Inter Miami, fue ofrecido, pero le negaron la entrada. En La Pandilla quieren un goleador, pero no con el perfil del uruguayo y menos del último escándalo que tuvo en la final de la Leagues Cup.

En el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los Rayados de Monterrey son líderes generales. Luis Suárez ha sonado en múltiples ocasiones para venir al futbol mexicano, ya sea con Monterrey y América, pero en su momento estuvo muy cerca de ser futbolista del Cruz Azul. A sus 38 años y con una rodilla sumamente lesionada, no sería garantía para lo que requieren en La Pandilla. También hay que sumar que sus reacciones dentro del campo no le ayudan. En la final de la Leagues Cup le escupió a un auxiliar del Seattle Sounders después de perder. El torneo y la MLS ya lo sancionaron.

mexsport .

¿Por qué insiste tanto Rayados por un delantero?

Muchos de los aficionados del Monterrey podrían pensar que no necesitan un refuerzo más. En la delantera solamente cuentan con Germán Berterame. La única competencia del mexicoargentino es Roberto de la Rosa, quien no es mucho del agrado de Domènec Torrent. El español quiere un goleador o algún futbolista que le ayude a la ofensiva. Si Berterame se llega a lesionar o tiene una baja de juego, no hay quien lo pueda suplir.

Los días se están acabando y la fecha límite del mercado de fichajes no tarda en cerrarse. En México los equipos podrían contratar hasta el 14 de septiembre y aunque hay muchas opciones en el mercado, en Rayados no quieren contratar por contratar, pues su deseo es volver a levantar el título. El trofeo de la Liga BBVA MX no lo levantan desde el 2019 cuando vencieron al América en el Estadio Azteca.