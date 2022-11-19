Esto cuestan los boletos para ver el México vs Polonia

México vs Polonia marcará el debut de la Selección Azteca en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Gerardo Martino se presentará en la Copa del Mundo, buscando tres puntos que le den tranquilidad de cara al segundo encuentro que tendrá, que será frente a Argentina.

El debut ante los polacos será el inicio de la aventura para el combinado azteca. Es por eso que siguen a la venta los boletos para el partido que se disputará en el Estadio 974 y que además, significará la apertura de dicho inmueble.

Te puede interesar: Polonia hace menos a la Selección Mexicana antes de Qatar 2022

Los precios de los boletos para el México vs Polonia

El aficionado que quiera asistir al México vs Polonia, tendrá que pagar entre 600 y 800 reales, lo que se traduce en un total de 3 mil 200 y 4 mil 200 pesos mexicanos. Una entrada un tanto cara, respecto, pero que sin duda valdría la pena, al ser un encuentro que puede definir el futuro de la Selección Azteca en el Mundial.

"México es bueno, pero creemos que somos mejores", declaró el defensa de la Selección de Polonia, Matty Cash, quien considera que son mejores que México y así, provocó que la afición azteca reaccionara.

El primer partido para el conjunto azteca, será ante Polonia, después se medirán ante Argentina y cerrarán su participación enfrentando a Arabia Saudita.

Te puede interesar: Chicharito Hernández vuelve a ponerse la playera de México