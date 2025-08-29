Su precio cayó 35 millones en los últimos años: hoy Javier Aguirre sueña con recuperarlo

La Selección Mexicana se está alistando para la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo en el mes de septiembre y lo cierto es que Javier Aguirre ya reveló la lista de convocados en la que dejó afuera a una figura del equipo . Sin embargo, el entrenador del combinado azteca decidió darle una oportunidad a un jugador que perdió 35 millones de euros de valor de mercado: Hirving Lozano.

‘Chucky’ Lozano regresará a la Selección Mexicana luego de haber tenido un año y medio de ausencia. Su última convocatoria fue durante la gestión de Jaime Lozano en la final de la Nations League frente a Estados Unidos en el mes de marzo de 2024. Durante estos últimos años, el precio del delantero mexicano ha caído considerablemente, pero Aguirre cree que es una buena oportunidad. Por otro lado, México tendrá 5 ausencias importantes y muy duras .

@hirvinglozano Hirving Lozano con la camiseta del San Diego FC

¿Cómo decreció el valor de mercado de Hirving Lozano en estos años?

‘Chucky’ Lozano alcanzó su máximo valor histórico en el año 2021 cuando aún era jugador del Napoli. Según Transfermarkt, su ficha estaba tasada en 45 millones de euros, una cifra verdaderamente espectacular. No obstante, en 2022 sufrió un fuerte bajón hasta los 30 millones y, ya en 2024, su precio alcanzó los 15 millones tras jugar en el PSV de Países Bajos. En la actualidad, su valor de mercado es de 10 millones en San Diego FC, por lo que su precio decreció unos 35 millones.

¿Contra qué equipos jugará la Selección Mexicana en esta fecha FIFA?

México aprovechará esta fecha FIFA para jugar una serie de amistosos a modo de preparación de cara al Mundial 2026. El sábado 6 de septiembre se enfrentarán a Japón en el Oakland Coliseum de Estados Unidos, mientras que el martes 9 jugarán ante Corea del Sur en Nashville. Todos los convocados, incluido ‘Chucky’ Lozano, iniciarán la concentración la noche del domingo 31 de agosto en Oakland, California.

Los convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana