No hizo la tarea que le pidió: Javier Aguirre deja fuera de la Selección Nacional a esta figura

Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional de México para la Fecha FIFA de septiembre, en la que el combinado azteca sostendrá 2 partidos de preparación rumbo al Mundial de 2026. La ausencia del legendario portero era de esperarse, pues aún no encuentra equipo en el mercado de verano y no cumplió con el ultimátum que le impuso Javier Aguirre para tomarlo en cuenta .

“Memo” no fue contemplado por el “Vasco” Aguirre en los partidos contra Japón y Corea del Sur; en cambio, llevará a Carlos Moreno en su lugar. De acuerdo con diversos reportes, Javier le pidió a Ochoa jugar por lo mínimo 1,000 minutos si quiere ir al Mundial, pero hasta el momento el arquero no ha cumplido con la tarea asignada y busca con desesperación equipo por doquier y solo tendría una alternativa .

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional por la falta de minutos en el terreno de juego

¿Desde cuándo no juega Guillermo Ochoa, portero que no fue convocado a la Selección Nacional?

Guillermo Ochoa tiene más de 3 meses que no juega, pues su último partido fue el 11 de mayo ante Estrela Amadora, cuando aún formaba parte del AVS de Portugal. El guardameta fue pieza fundamental en su equipo que sacó 3 puntos para jugarse en la última jornada el no descenso, duelos que el mexicano ya no disputaría.

Memo se salvó de consumar su cuarto descenso en Europa, luego de que el AVS derrotara al Vizela, aunque el portero no fue requerido para los 2 partidos de playoffs, ya que en el primero fue banca y en el segundo ni siquiera estuvo en la convocatoria.

Ochoa fue convocado para la Copa Oro 2025, pero no disputó ningún minuto, ya que el portero titular fue Luis Ángel Malagón. No obstante, levantó el trofeo junto a Edson Álvarez, pues era uno de los capitanes del equipo.

Los partidos que se perderá Guillermo Ochoa tras no ser convocado por Javier Aguirre

Guillermo Ochoa se perderá los partidos de preparación rumbo al Mundial 20206 que sostendrá la Selección Mexicana contra países asiáticos. El primero de ellos será el sábado 6 de septiembre ante Japón en el Oakland Coliseum. Mientras que el martes 9 el combinado azteca se medirá contra Corea del Sur en el Geodis Park.